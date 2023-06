Els millors joves regatistes del món competiran a les aigües de la badia de Roses entre aquest divendres dia 16 i el dissabte 24 de juny. Sant Pere Pescador rebrà 259 competidors de 56 països dels cinc continents en el Campionat del Món de la classe Optimist de vela infantil. Els regatistes tenen entre 10 i 15 anys. L’Optimist World Championship tindrà lloc al Club de Vela la Ballena Alegre i els camps de regates s’ubicaran davant de la platja del Cortal de la Devesa.

La classe infantil Optimist és l’embarcació d’iniciació a l’esport de la vela per excel·lència. Molts dels tripulants de la Copa Amèrica van iniciar-se en l’esport de la vela en aquesta classe. «És l’esdeveniment d’iniciació a la competició de vela més important que es pot aspirar a organitzar», explica Pep Subirats, director esportiu de la competició, que veu entre els països favorits «Itàlia, Lituània, Espanya, Singapur... però no es descarta cap sorpresa».

Segons un estudi, l’impacte socioeconòmic per a la badia de Roses serà superior als 11 milions d’euros. A més de l’àmbit competitiu, s’està desenvolupant un projecte sostenible, entre els quals destaca l’organització de la Fira Conscient aquest cap de setmana –vegeu pàgina 14.

Quasi 40 anys després

Enguany, Roses ha acollit el Campionat de Catalunya, l’Escala el d’Espanya, i ara Sant Pere Pescador el del món. Aquest Mundial es va celebrar per darrer cop a Catalunya el 1986, de la mà del GEN Roses. Està organitzat per la International Optimist Asociation, pel Club de Vela La Ballena Alegre, amb la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, del Club Nàutic L’Escala, la Real Federación Española de Vela, la Federació Catalana de Vela i l’Associació Catalana i Espanyola de la Classe Optimist.

Xerrada de Manera i sense representants locals

Al Mundial d’Optimist de vela no hi prendrà part cap regatista altempordanès. De fet, dels cinc membres de la delegació espanyola només hi ha un català, Joan Domingo (CN Cambrils), que aquest any s’ha proclamat campió de Catalunya a Roses i d’Espanya, a l’Escala. No obstant això, en clau local és prevista la xerrada del regatista del Port de la Selva Carlos Manera. El competidor de 25 anys de la classe mini 6.50 –amb passat a Optimist– està establert a la Bretanya per practicar la vela oceànica amb millors condicions. Ara, es troba immers a la Mini Fastnet, amb sortida a Douarnenez, al sud-oest de França, i arribada al Fastnet Rock, al sud d’Irlanda.

Exposició a l’Escala de tres embarcacions Optimist, visitable fins al 30 de juny

Dins dels actes del Mundial d’Optimist, el Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala va inaugurar, la setmana passada, l’exposició Optimist, escola de navegants. Es tracta d’una exposició que ha impulsat el Club de Vela La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador en col·laboració amb la Xarxa de Museus Marítims de Catalunya, el Museu Marítim de Barcelona, el Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala (MASLE) i el Club Nàutic l’Escala. A la sala, hi ha exposades tres embarcacions Optimist: un de construït en fusta pel mestre d’aixa Salvador Feliu a les Drassanes Sala de l’Escala; una embarcació que va guanyar el campionat del món del 1986 i un tercer Optimist que actualment competeix amb la guanyadora del campionat de Catalunya Júlia Oliveras. L’exposició es podrà visitar fins al 30 de juny.