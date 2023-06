Fa deu anys, el primer equip del Futbol Club l’Escala jugava a Tercera Catalana, la penúltima categoria, en camps com el del Llers, Sant Miquel de Fluvià i Cabanes. I a partir de la temporada que ve, a Tercera RFEF, la cinquena categoria estatal, s’enfrontarà a rivals com l’Olot, el Prat, l’Hospitalet, el Girona B i el Peralada, entre altres. El salt del club anxover és brutal després de proclamar-se campió de Primera Catalana el maig passat i ascendir per primer cop a Tercera en 111 anys d’història. L’equip que dirigeix Arnau Sala s’ha erigit com el conjunt més regular de la lliga, ja que va agafar el lideratge a la jornada 1 i no el va deixar escapar mai tot i els intents per posar pressió del Vic, el Figueres i el Granollers.

A la final del Campionat de Catalunya

La temporada 2022/23 no ha acabat per a l’Escala. Com a campió de Primera, està lluitant per proclamar-se campió honorífic del Campionat de Catalunya amateur. Aquest diumenge dia 11 de juny (11.30 h/Esport3 web), al camp de futbol CEM Torrent de Llops, de Martorell (Baix Llobregat), jugarà la final contra el Reus Reddis en el marc de la Festa del Futbol Català. En aquesta competició, hi participen els campions dels tres grups de Primera Catalana i el millor segon. Els escalencs es van classificar directament per a les semifinals i el dissabte passat a casa es van desfer del Rubí (1-0), subcampió, amb un solitari gol de Henry Gilham.

Arnau, Nil, Peter i Maha, primers renovats

L’Escala ja ha començat a posar fil a l’agulla en la confecció de la plantilla de la propera temporada. Arnau Sala, l’entrenador, ja ha signat la continuïtat, així com el seu tècnic ajudant i alhora director esportiu, Toni Sánchez. Arnau va arribar al club escalenc ara fa un any després d’una dilatada trajectòria al Peralada, Figueres, Girona, Olot i Recreativo, entre altres. Pel que fa a la plantilla de jugadors, el central Nil Congost, el migcampista Peter Valencia i el davanter Maha han estat els primers en renovar.

1,1 MEUR en reformes al camp

L’Escala s’estrenarà a Tercera RFEF amb les instal·lacions del Nou Miramar renovades després d’una inversió d’1,1 milions d’euros que s’ha dut a terme els últims mesos per part de l’Ajuntament de l’Escala. Per un costat, s’han destinat 800.000 euros en la col·locació de la nova gespa artificial –deixant enrere la natural–, seients a tribuna i marcador electrònic. I, per l’altre, 300.000 euros en la reforma i ampliació del bar que ja hi havia al camp i que també s’utilitza com a seu social.

Títols del juvenil B i l’aleví C

A més del primer equip, dos conjunts de futbol base del FC L’Escala han celebrat títols aquesta temporada. Per un costat, el juvenil B que entrenen David Puig i Yati Baldeh s’ha proclamat campió de Segona Divisió i ascendeix a Primera, la quarta categoria juvenil. Per l’altre, l’aleví C de Marc Bosch i Pere Banana, que ha alçat el títol de campió del grup 37 de Segona després d’un frec a frec amb Base Roses A.

Recuperen el filial

El FC L’Escala tornarà a tenir un equip filial a partir de la propera temporada. L’equip l’entrenarà Marc Colomeda, conegut com a Marquet, amb experiència al club blaugrana i també a l’AE Roses, entre altres. L’Escala B es va deixar de fer l’estiu passat i a partir de la temporada 2023/24 tornarà a jugar a Quarta Catalana.

Ferretti i Massó, dos noms propis de la temporada

L’Escala s’ha caracteritzat per ser un bloc, però, com sol passar, entre els jugadors més destacats hi ha el porter i el màxim golejador. En aquest cas, són Nacho Ferretti i Ignasi Massó. El porter argentí ha estat el titular durant tot el curs i només ha deixat pas a Armando Nsue en dos partits quan l’equip ja era campió. Ferretti va aterrar al Nou Miramar la temporada passada procedent del Llagostera B i en 28 partits ha encaixat 25 gols. Ha mantingut la porteria a zero en 12 ocasions.

A l’altra banda de l’àrea, els escalencs han tingut Ignasi Massó, Naxi, com a màxim anotador, amb 10 gols. El jugador banyolí, ja al club quan militava a Segona Catalana, el 2018, s’ha perdut uns quants partits per lesió i per sanció, però ningú de la plantilla ha marcat més dianes que ell. I és que els gols a l’Escala han estat molt repartits: Henry Gilham (8), Mama Konteh i Roger Fortuny (7) han estat els altres atacants més encertats.

Pipa, el president: «El club l’estem semiprofessionalitzant en tots els àmbits»

L’escalenc Josep Costa, Pipa, (1987) va agafar la presidència del FC L’Escala fa dos anys i confirma que continuarà al capdavant del club en la temporada històrica a Tercera RFEF. Havia estat jugador del primer equip escalenc i també va vestir les samarretes del Figueres –amb Arnau Sala d’entrenador–, Vilamalla i Sant Pere Pescador.

Ja ha paït l’ascens històric a Tercera RFEF?

Sí. Des de la jornada 1 que vam anar al capdavant i vam crear il·lusió i esperança. Ara, ja estem mentalitzats per intentar consolidar-nos a Tercera.

Han anat per feina i Arnau Sala ja ha renovat.

L’Arnau era importantíssim, en Toni (Sánchez) també i els hem renovat. Estem conversant amb jugadors d’aquest any i contactant amb nous per incorporar-los.

Quin percentatge de jugadors es pot quedar?

És més un tema de l’Arnau i d’en Toni, em van informant i no m’hi poso massa.

Per al club, econòmicament és un maldecap l’ascens?

L’Escala sempre ha anat pujant esglaons de manera pausada i sempre s’ha consolidat. Volem estar molts anys a Tercera i econòmicament ja estem treballant per buscar la manera. S’incrementa tot en general, desplaçaments, arbitratges... i també estem incorporant gent a l’estructura. Estem semiprofessionalitzant el club en l’àmbit general.

Què els ha portat a recuperar el filial a partir de la temporada vinent?

Quan vam entrar a la junta vam optar per donar preferència al primer equip i al futbol base. El vam retirar perquè volíem fer un projecte amb il·lusió i ara crec que podem fer quelcom amb ambició. S’està treballant molt bé el futbol base i volem fer un pas endavant; el juvenil A l’hem mantingut a Preferent i el juvenil B l’hem pujat a Primera Divisió.