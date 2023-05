El Club Tennis Alt Empordà organitza un any més el seu Campus d'Estiu pensat per edat d'entre 4 i 16 anys, el qual començarà el dia 26 de juny i s'allargarà fins a l'11 d'agost. Segons Franc Geli, president del d'aquest club esportiu, «s'hi duran a terme una gran varietat d'activitats com tenis, pàdel, multiesports o manualitats, entre d'altres».

El Campus ofereix dos horaris diferents i l'opció de càtering per adaptar-se a la disponibilitat de les famílies: de 9 a 13 h o de 9 a 15 h. A més, el Club Tennis Alt Empordà també s'encarrega d'organitzar cursos de pàdel per a tots els nivells, des d'iniciació fins a aquelles persones que ja juguen habitualment. Geli explica, que «durant tot l'any ja fem aquests cursos i durant les mateixes dates que es celebra el Campus els continuarem fent». CONTACTE Telèfon: 678 812 706 Correu electrònic: pgongoramartin@gmail.com Instagram: @cat.altemporda