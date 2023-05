A Mònaco, qui comença a la Pole, s'emporta la victòria. Així ho ha demostrat Max Verstappen aquest cap de setmana, pel centenari del circuit, després de vèncer Fernando Alonso per poques mil·lèsimes en la classificació, i sobrevivint a la pluja, que ja va impedir el passat Gran Premi d’Immola, causant greus inundacions a la regió de l’Emilia-Romagna. L’espanyol, i el seu excompany d’equip, Esteban Ocon han completat el podi del principat.

La sortida ha estat neta, i Alonso, amb gomes dures, no ha atacat a l’holandès, amb rodes medies. Per darrere, tampoc canvis, només un toc de Hülkenberg amb Sargeant, que ha costat al de Haas 5 segons de penalització. Però l’estatunidenc, ha quedat mig aturat al centre de la famosa xicana de Mònaco, creant un tap amb alguns tocs entre els pilots que el seguien.

Els avançaments són poc freqüents a Mònaco, i el mateix Sainz n’ha comprovat les dificultats, en buscar passar Ocon, que sortia tercer després de la penalització de tres places per Leclerc a causa d’un toc amb Norris a la classificació. El madrileny ha topat amb el francès trencant l’aleró davanter del seu Ferrari, però seguint en pista sense perdre gaire temps, gràcies a les característiques del circuit urbà. Els que sí que han aconseguit places, a partir de la volta 18, han estat Magnussen, Stroll, Pérez, Hülkenberg i Zhou sobre un Sargeant que patia grainning.

Els problemes de Verstappen han arribat amb els cotxes doblats, que han permès que Alonso recuperés més de tres segons. Tot i això, el vigent campió els ha anat recuperant tan bon punt Alonso s’ha trobat amb el mateix problema. Mentre Verstappen passava Stroll, Pérez ha intentat avançar l’Aston Martin, però ha hagut de saltar-se la xicana, però mantenint la posició. Tot i això, en la mateixa corba, una volta més tard, el Red Bull ha topat amb un Haas, i el mexicà ha hagut de passar per box a canviar l’aleró del davant.

Hamilton ha entrat a box a la volta 32, i just després ho ha fet Ocon, que ha tingut una mala parada. Ferrari ha intentat aconseguir la plaça del francès, fent passar el madrileny per box, però l’estratègia no els ha sortit bé, i l’Alpine ha quedat per davant d’un Sainz molt enfadat per ràdio. Però no arribaven més parades, perquè el risc constant de pluja ha fet canviar les estratègies. Aquest ha estat el cas de Verstappen, que reportava grainning, però que ha hagut de gestionar les gomes i la degradació durant més de 10 voltes fins que la pluja ha arribat a la volta 52, i la pista es posava complicada.

Alguns pilots demanaven parar, altres intentaven avançar en una volta caòtica, amb tots els cotxes agrupats de cop. Mirabeau i Loebs han passat a estar completament inundades en dues voltes. Només Bottas i Stroll han entrat per intermedis. Dues voltes més tard, Alonso entrava a box a posar medis. Ocon i Russell, però, preferien els intermedis, mentre la pluja augmentava. Amb tot això, Sainz ha fet una excursió per Santa Devota.

Ha estat llavors quan Verstappen ha entrat a posar intermedis i Alonso s’ha vist obligat a fer el mateix. Els dos Ferraris es barallaven per entrar alhora al Pit Lane, mentre Stroll estava parat al segon sector amb l’aleró trencat. Però no ha arribat ni a sortir el Virtual Safety Car, i s’ha retirat el cotxe ràpidament. El nou ordre dels deu primers passava a ser, encara Verstappen i Alonso liderant, i darrere seu, Ocon, Hamilton, Russell, Leclerc, Gasly, Sainz, Tsunoda i Piastri.

Els pilots han passat a rodar deu segons més lents, en temps de pneumàtics de pluja extrema. Però només Magnussen triava aquesta estratègia, després de topar amb el mur just abans de l’entrada a box. Pérez el copiava mentre Sargeant també topava amb el mur, però reincorporant-se sense més problemes. Tot i les noves gomes, Magnussen acabava a Santa Devota, seguit per Stroll i Russell, que aconseguia tornar a pista. Però Pérez se l’ha trobat de manera inesperada, i ha topat amb el britànic. Ambdós, però, han pogut continuar. No sense problemes, ja que a la següent corba, el mexicà es mantenia en la cursa recolzant-se literalment contra el mur.

No obstant això, les pulsacions s’han rebaixat, a mesura que la pluja parava i el carril s’assecava fins a la meta, i no hi ha hagut més errors. Només Magnussen ha acabat retirant el monoplaça abans que Verstappen passés la línia de meta per signar la seva quarta victòria. Alonso ha arribat just darrere, sense la 33, però amb un podi més. Completava el tercer esgraó Ocon, seguit per Hamilton, Russell, a més de 5 segons de Leclerc, mantenint per tant la posició, i ja més enrere, Gasly i Sainz. Tancant el top 10, Norris i Piastri, i ja més enrere, Bottas, De Vries, Zhou, Albon i Tsunoda. Pérez, Hülkenberg i Sargeant tancaven la classificació del Gran Premi.

La pròxima cita de la Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló.