L'Agrupació Esportiva Roses ja té el doblet que somiava. El filial rosinc es va proclamar campió del grup 30 de Quarta Catalana el dissabte passat i s'afegeix a l'ascens que havia aconseguit el primer equip a Segona Catalana la setmana anterior. Tot i dominar la classificació amb cert avantatge a partir de la segona volta, el conjunt que entrena Juan Diego Herrera va haver d'esperar fins a l'última jornada per aixecar el títol i ascendir a Tercera Catalana. El Roses B en feia prou amb un punt al camp del Recreativo de Marca, a La Casera, a Vilatenim (Figueres), i no va fallar (0-6). Al descans, el marcador ja era de 0-5 davant un rival que es va presentar sense canvis a la banqueta.

Amb un grup experimentat

L'Esplais d’Abdoulie Jallow Cherno, per la seva part, va fer els deures davant el Vilafant (5-1), però es va quedar sense carambola i ha acabat com a subcampió de la lliga. Els de Castelló d'Empúries són l'únic equip que ha derrotat el campió tant a l'anada com a la tornada (0-3 i 1-0) i han tingut el luxe de comptar amb el pitxitxi Hossni Jelleun (43 gols), però s'han deixat punts pel camí que li han impedit acabar primers.

El Roses B es va recuperar ara fa dos anys. Aquest curs han debutat fins a set juvenils, però la part del grup el formen veterans i exjugadors en el seu dia del primer equip, com Nelson Hinojosa -pitxitxi de la plantilla amb 26 gols-, Sergio Blanco Boque -el porter menys golejat-, Gerard Muñoz, Fransu Doré, Blas Hornos, Juan Carlos Curro Jiménez i Dani Haro. També Eric Pérez, segon capità del filial i artífex, com a entrenador, de l'ascens del primer equip aquesta temporada. Herrera explica que "és un premi a la regularitat. Els jugadors són els artífexs de l’èxit. Hem fet debutar 7 juvenils". Per al president, Sergi López, "aquest doblet és històric, és fruit de picar pedra molts anys i de la constància d’un grup de persones".

L’Esplais, tercer millor segon i a mans de les retirades

Tot i quedar segon, l'Esplais té una mínima esperança per ascendir. Necessita que entre dos i tres equips de Tercera Catalana –de qualsevol comarca i grup– es retirin. Dels quatre grups de Quarta, els groc-i-negres no acabaran com a millor subcampió, ja que Tordera B i Santjoanenc tenen millor coeficient.