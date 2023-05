L’Agrupació Esportiva Roses ha assolit l'ascens a Primera Catalana després de sortir victoriós del play-off. Els nois que entrena Èric Pérez, que havien acabat primers de la primera fase de Segona Catalana, s'han assegurat un dels tres bitllets que hi ha en joc quan queden tres partits per acabar. Aquest ascens suposa tornar a Primera Catalana 28 anys després, si bé és cert que la categoria que la precedia, Regional Preferent –i que el Roses hi va ser fins al 2009– ja no existeix. El darrer cop la va trepitjar a la temporada 1994/95 i a partir del curs que ve, després de la reestructuració de categories, passarà a ser el setè esglaó. L’any que el Roses va militar per últim cop a Primera, va néixer l’actual entrenador del Roses, que també juga amb el filial.

Els de Mas Oliva deixen enrere la travessia pel desert dels darrers anys que l'havien mogut entre Segona i Tercera Catalana. De fet, fa un any l’equip es va salvar del descens a l’última jornada contra el Cassà i en fa dos es van proclamar campions de Tercera Catalana per davant el Bisbalenc amb Ramon Pérez a la banqueta. Dos anys després, i ara amb el seu fill com a entrenador, el Roses passarà a jugar a camps d'històrics com el Manlleu i el Banyoles. Qui també podria ser rival dels rosincs és el Figueres, que està pugnant per accedir a la Superlliga i en cas de no assolir-ho jugaria a Primera.

Pitxitxi Ali Gueye i veterà Mito

El Roses no ha desaprofitat una oportunitat única per pujar. Dels sis equips de la promoció d'ascens, en pugen com a mínim tres. El Tossa de Mar també ha aconseguit l'ascens i l'últim bitllet se'l disputaran entre Blanes, Begur i Torroella de Montgrí. El triomf el diumenge passat al camp dels torroellencs (1-2) amb gols del juvenil Armando Díaz i de Moussa Chaatouf van precipitar la celebració.

La temporada l'han afrontat amb una plantilla curta a causa de les baixes per motius laborals i per lesió, com les d’Enric Maureta o Marc Llopis. L'adeu del segon màxim realitzador, Alpha Diallo (Sant Pere Pescador), també va suposar un contratemps, però Ali Gueye s'ha mantingut ferm, tot convertint-se en el pitxitxi de la lliga amb 23 gols. Per ampliar el fons d'armari, al mercat d'hivern van arribar Oriol Martin (ex-Figueres juvenil), Galder Oronoz (l'Escala), Neo Requena (Selvatans) i Armando Díaz (l'Escala juvenil).

La solidesa dels porters Gianni Muscolino i Pavlo Bylo, al club des que eren petits, l’experiència de Gerardo Tissera, la bruíxola de Lucho Araya i Moussa Chaatouf al mig del camp i la qualitat i veterania amb 41 anys de Miguel Angel Bernal Mito –ex-Figueres a Segona Divisió B– també han estat clau per assolir la fita.

El filial necessita un punt per ser campió de Quarta

L’AE Roses té a tocar un doblet d’ascensos històrics. Després de l’assolit pel primer equip, el filial busca la cirereta. El conjunt de Juan Diego Herrera és el líder de Quarta Catalana i aquest dissabte (18 h) es proclamarà campió i pujarà a Tercera Catalana si puntua al camp del Recreativo de Marca, a Vilatenim, a l’última jornada de lliga. El Roses B té tres punts de marge respecte a l’Esplais, de Castelló d’Empúries, que per quedar campió necessita guanyar a casa davant el Vilafant (també el dissabte a les 18 h, en horari unificat) i que els rosincs perdin.