El derbi altempordanès de Primera Catalana entre l'Escala i el Figueres s'ha decantat pels escalencs (2-0) per un gol a cada part de Pol Bastidas (29') i de Pau Morer (90'). El conjunt d'Arnau Sala s'havia proclamat campió de la lliga la setmana abans i han rebut el passadís d'honor per part del Figueres abans de l'enfrontament.

Tot i no jugar-s'hi res, l'Escala ha guanyat i complica la classificació a la Superlliga Catalana pel Figueres. Els figuerencs, entrenats per Víctor López, són quarts i podrien acabar la jornada cinquens. A la Superlliga hi té l'accés assegurat del segon al cinquè, però no el sisè, que podria haver de jugar una promoció. El Figueres acabarà la jornada amb un o dos punts respecte el sisè i la lliga acabarà el cap de setmana que ve, en què els figuerencs necessitaran la victòria davant el Mollet.