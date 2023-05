La Unió Esportiva Figueres ha anunciat, aquest dimecres, que Víctor López és el nou entrenador del primer equip masculí en substitució d'Arseni Comas en els tres partits que queden per acabar la lliga de Primera Catalana. Els figuerencs, descartats pel títol de campió i per l'ascens a Tercera RFEF, van ser golejats (4-1) el diumenge passat al camp del Mataró, han caigut al sisè lloc i veuen com els perilla, fins i tot, l'accés a la Superlliga Catalana.

Arseni Comas, director esportiu de l’entitat, havia agafat les regnes del primer equip amb la lliga començada, a l’octubre, en substitució de Gregorio Gálvez “Yoyo”. Tot i deixar la banqueta, continuarà vinculat al club en la parcel·la de futbol base, segons informa l'entitat. També deixarà el cos tècnic del primer equip el seu tècnic ajudant, Pere Ballart. Aposta per un entrenador de la casa Víctor López, figuerenc de 31 anys (1/7/1991), encapçalarà el cos tècnic fins al final de temporada. El club ha apostat per un tècnic de la casa i que ja conegui els jugadors. López va arribar al primer equip l’estiu passat i anteriorment havia estat a Vilatenim, dirigint equips de futbol base en dues etapes (2005/09 i 2017/19). També ha dirigit els primers equips del Cistella, Cadaqués i Vilamalla. El nou primer entrenador del Figueres estarà acompanyat, a la preparació física, per Aleix Martí, que també havia estat vinculat al club. López explica, en el comunicat del club, que “estem en una situació complicada que requereix unió per part de tothom; tots hem de fer un pas endavant. L’objectiu fins el final de la lliga és assegurar l’accés a la Superlliga Catalana. Hem d’aconseguir que l’equip torni a competir com ho hauria de fer per entitat i per plantilla, i evitar donar una imatge com la de l’últim partit a Mataró”. El seu debut serà aquest diumenge (16.30 h) a l’Estadi de Vilatenim davant el Granollers.