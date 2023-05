El Futbol Club l’Escala mai ha jugat més amunt de Primera Catalana. La Primera i la Segona Regional han estat les categories que més ha trepitjat en els 111 anys d’història. Sense anar més lluny, ara fa just 10 anys l’equip jugava a Tercera Catalana i mantenia un frec a frec amb el Torroella de Montgrí, el rival per excel·lència. Però a partir de la temporada que ve els anxovers faran el salt. Els espera la Tercera RFEF, antiga Tercera Divisió i que ara és la cinquena categoria estatal.

El conjunt que entrenen Arnau Sala i Toni Sánchez -alhora director esportiu- va assolir l’ascens el cap de setmana com a campió de Primera Catalana. Ho va aconseguir a l’antepenúltima jornada. Tot i que la festa estava preparada per diumenge al migdia -si guanyaven al Caldes de Montbui a casa-, els fets es van avançar a dissabte per la sorprenent derrota del seu immediat perseguidor, el Vic, davant al Parets (0-1). A correcuita, la plantilla de l’Escala va ser convocada al Nou Miramar per a començar a celebrar l’ascens. La nit va ser llarga, s’ho havien ben merescut, i l’endemà al migdia la derrota contra el Caldes de Montbui (1-3) va ser del tot intranscendent.

Saber mantenir la pressió

Si la lliga és el premi a la regularitat, l’Escala ho ha demostrat a la perfecció. Líder des de la jornada 1, no ha deixat mai que l’atrapés ningú. Els intents del Figueres, Vic i Granollers per posar-li la por al cos han acabat en no res. Arnau Sala valorava l’ascens com a «històric, espero que sigui la base de créixer com a club i es pugui consolidar a la categoria. L’Escala és un club que no té la pressió ni la tensió que tenen d’altres i l’hem sabut portar». El president del club, Josep Costa Pipa, que havia estat jugador d’Arnau al Figueres (2010-12), també considerava l’ascens com a «fet històric, estem molt contents. És un regal que com a poble i com a entitat ens mereixíem».

La continuïtat d’Arnau Sala

Per acabar campions han estat clau la solidesa defensiva, amb l’argentí Nacho Ferreti com a guardià sota els pals, i de Nil Congost, Pol Bastidas i Quimo a l’eix central; la batuta de Marçal Sáenz, Peter i Marc Bech al mig del camp, i els gols repartits a davant per Ignasi Massó, Henry Gilham, Maha Konteh i Roger Fortuny. Fitxar jugadors de categoria superior com Pau Morer (Sant Andreu) i Moha Abouhafs (Peralada) en el mercat d’hivern va ser tota una clara declaració d’intencions d’un l’Escala que es va prendre seriosament el títol a finals de l’any passat.

L’any que ve s’enfrontaran a rivals com l’Olot, el Prat, el Peralada o l’Hospitalet. Serà amb Arnau Sala com a entrenador? «Estic preparat per seguir, però és una qüestió de club. Hem tingut converses informals. Aquí, hi estic encantat i tinc moltes ganes de quedar-me», manifestava el tècnic bagenc.

EN CURT

Zou i Massó, els supervivents de l'últim ascens

El darrer cop que l’Escala havia assolit un ascens va ser el 2019, quan va pujar de Segona a Primera Catalana a l’última jornada de lliga i com a campió del grup. De la plantilla que fa quatre temporades jugava pels camps de Segona Catalana, només queden dos supervivents: el lateral figuerenc Zou Moustakim i el davanter banyolí Ignasi Massó.

Millor entrada de la temporada

El Nou Miramar va registrar, el diumenge al migdia, la millor entrada de la temporada per viure la festa de l’ascens. Tot i que la fita ja s’havia assolit el dia abans, prop de 400 espectadors van presenciar el partit al camp de l’Escala. Les entrades valien 3 euros. La plantilla ho va celebrar amb un dinar al renovat bar-seu social del mateix complex.

Cinquè ascens d'Arnau Sala

Ascendir a Tercera no és nou per a Arnau Sala, entrenador de l’Escala, que ja ho havia aconseguit el 2012 quan dirigia el Figueres al costat de Xavi Punsí. Al seu currículum, també hi figura l’ascens a Regional Preferent amb la Unió (2011), a Segona Divisió B amb el Peralada (2017) i a Segona Divisió A amb el Girona com a tècnic ajudant de Raül Agné (2008).

Olot, El Prat i Peralada, propers rivals

L’Escala ja coneix la majoria de rivals que es trobarà el curs que ve a Tercera RFEF. Dels que més criden l’atenció són l’Olot i el Prat, que provenen de Segona RFEF, i el Peralada, amb qui viurà el derbi altempordanès. L’Hospitalet, Girona B, Pobla de Mafumet, Castelldefels, Reus i Mollerussa seran altres rivals que també visitaran el Nou Miramar.

Derbi i passadís del Figueres, el dissabte

A l’Escala, li queden dues jornades per acabar la temporada de Primera Catalana. El següent partit que disputarà serà el derbi altempordanès contra el Figueres, al Nou Miramar. El partit es jugarà aquest dissabte dia 20 de maig a les 4 de la tarda. És previst que el conjunt figuerenc faci el passadís d’honor als campions de lliga.