El Futbol Club l'Escala ha celebrat, aquest diumenge el migdia, a casa, l'ascens històric a Tercera RFEF com a campió de Primera Catalana. Els d’Arnau Sala havien assolit la gesta ahir dissabte per la derrota del seu immediat perseguidor, el Vic, davant el Parets (0-1). I avui, en un ja duel intranscendent davant el Caldes de Montbui, que ha acabat amb derrota (1-3), han pogut celebrar el títol amb la seva afició, al Nou Miramar. Prop de 400 espectadors han presenciat l’enfrontament i han viscut la festa escalenca. En cas de no haver-ho pogut aconseguir aquest cap de setmana, haurien tingut dues oportunitats més, contra el Figueres i/o el Can Gibert.

Els blaugranes han anat líders des de la primera jornada i s'han mostrat com el conjunt més ferm de Primera Catalana, per davant de rivals com el Vic, el Granollers i el Figueres, que no els hi han pogut aguantar el ritme. Després d’una primera volta immaculada, a la segona han estat més irregulars, però el matalàs de punts que tenien, i les ensopegades dels rivals, li han permès aixecar el títol amb antelació. Es tracta d'una gesta històrica pel club de futbol escalenc, amb 111 anys d'història, ja que mai ha jugat més amunt de Primera Catalana. A la propera temporada, a Tercera RFEF, el club presidit per Josep Costa "Pipa" s'enfrontarà a equips com l'Olot, El Prat o el Peralada, entre altres.