El Peralada necessita guanyar per dos gols de diferència per classificar-se per a les semifinals de la fase d’ascens a Segona RFEF. La tornada dels quarts de final serà aquest diumenge (18 h) a l’imponent estadi del Narcís Sala, contra un Sant Andreu que va sortir victoriós de Peralada (0-1) amb una jugada aïllada a la recta final. Els peraladencs necessiten com a mínim dos gols per haver quedat, a la lliga regular, per sota del Sant Andreu a la classificació. En cas d’igualar l’eliminatòria els andreuencs accediran a la següent fase sense haver de llançar penals.

Miquel Àngel Muñoz, entrenador dels peraladencs, explicava després de la derrota de diumenge que «hem acabat la primera part i ens queda la segona. Anirem a totes al camp del Sant Andreu, no ens trairem. En l’adversitat, l’equip creix. De gol, no ens en falta, ja que a part dels davanters, els defensors també marquen. Tenim les nostres armes i arguments i els jugadors s’ho deixaran tot». Una clara declaració d’intencions d’un Peralada que a la lliga va igualar al camp del Sant Andreu (1-1), sotscampió de Tercera RFEF, i que va ser capaç de guanyar al del campió, l’Europa (0-1). Davant 800 espectadors al Municipal de Peralada, els verd-i-blancs van plantar cara a un rival que només va poder desencallar el marcador al minut 81 amb un gol del seu referent, Josu. Aroca només havia hagut d’intervenir en una acció del primer temps. Muñoz considerava que «ha estat un partit típic de play-off i és un càstig excessiu. Crec que hem estat molt millor que el Sant Andreu, que té jugadors de molta categoria». Els peraladencs, per la seva part, van tenir el gol amb un parell de cops de cap de Micaló i de Romero, a la represa, i tirs de Gelmà i Solans, a la primera part. Però al minut 51 es va produir la jugada polèmica, quan una caiguda de Solans davant el porter Jaime, que tot indica que l’hauria tocat per la cintura, no va voler ser xiulat com a penal: «El penal? Dels àrbitres no m’agrada parlar-ne, no vull valorar la jugada», va dir l’entrenador del Peralada, mossegant-se la llengua.