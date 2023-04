‘Pecco’ Bagnaia venç el Gran Premi de Jérez de Moto GP i es posiciona líder al mundial de pilots després de la caiguda de Bezzecchi. Binder, el vencedor de la Sprint, ha arribat segon, amb el seu company d’equip, Miller, just darrere.

La cursa començava amb una espectacular sortida de les KTM de Miller i Binder, però no ha pogut progressar a més, després que Quartararo ha topat amb Oliveira, i ambdós han acabat a terra, causant una bandera vermella. Quartararo ha marxat per propi peu coixejant però pujant de nou a la moto. S’han endut al pilot portuguès al centre mèdic en ambulància, però amb el pilot conscient.

Segona sortida, molt semblant a la primera, amb una gran sortida de les KTM, aquest cop amb Binder al capdavant. Martín també s'aferrava a la tercera plaça, però Bagnaia no ha trigat a avançar-lo, primer mantenint-se amb paral·lel amb l'espanyol per l'exterior, i agafant l'interior a la següent. Pedrosa, que anotava una cursa més en el seu palmarès com a Wild Car de KTM, buscava mantenir la sisena plaça amb Marini, que passava davant. El català, però, volia recuperar el lloc al final de recta, passant-se en la frenada, permetent a Zarco passar al davant.

Encara a la primera volta, Rins anava a terra, mentre Bagnaia atacava a Miller a la corba Jorge Lorenzo. L'italià intentava l'interior a l'australià que agafava una traçada diferent, però els pilots han topat, fet que li ha costat un parell de posicions al de KTM i una sanció d'una plaça al de Ducati. Miller ha tornat al darrere de la Ducati, i Bagnaia li ha cedit la posició, abans que la lluita es resumís.

Mir també ha caigut, mentre Morbidelli complia una long lap penalty a causa d'una acció en la cursa Sprint, que va desencadenar la caiguda d’Àlex Márquez i una bandera vermella. També el seu company d'equip tenia una sanció a causa de la topada al principi de la cursa.

De nou al davant, Zarco passava a Marini, i unes voltes més tard, també a Espargaró, que es passava de frenada mentre atresorava la cinquena posició. Viñales arribava al Top 10, mentre el líder, Binder, començava a tenir problemes amb els pneumàtics. Bagnaia recuperava terreny i passava a Miller al darrer revolt abans de la recta de meta. Zarco anava a terra a vuit voltes del final, i tot seguit també Bezzecchi, al final de la recta, perdent el lideratge del mundial. Tot i això, el VR46 Mooney continua liderant el campionat de constructors. A les quatre voltes del final, Bagnaia passava a liderar la cursa, marxant de 22 punts al mundial. Al mateix darrer revolt, Viñales ha patit un problema mecànic que li ha impedit acabar la cursa, després de perdre el cadenat de la seva Aprilia.

Martín ha acabat en la quarta posició seguit d’Espargaró, Marini i Pedrosa, amb Àlex Márquez, Nakagami i Quartararo tancant el Top 10. Just darrere, Morbidelli, DiGiannantonio, Augusto Fernández, Bradl i Raúl Fernández tancaven els punts, amb Lecunoa just darrere.

Marc Márquez continua la seva recuperació, de la mateixa manera que Pol Espargaró i Bastianini, que no han pogut participar en el Gran Premi.