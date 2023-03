El Peralada es troba immers en la pugna per promocionar a Segona RFEF sense el seu segon màxim golejador, Marc Nierga (9), que fa tres setmanes va patir una fractura de costelles. L'absència de l'ex de l'Olot està sent ocupada amb nota alta per Marc Medina. L’exjugador del Figueres, a l’ombra del mateix Nierga i de Sergi Solans (10 gols) durant la temporada, s’ha reivindicat. El seu primer gol va arribar el dia que substituïa Nierga, al camp de l’Europa, i ha anotat tres dianes en els últims quatre partits, el darrer dels quals davant la Grama. Contra els colomencs, Pala i el mateix Medina van posar el Peralada per davant a l’inici de la represa, però amb només un minut es van deixar igualar 2-2 el marcador.