El Peralada té cinc partits per segellar la promoció d’ascens a Segona RFEF, una opció que no contemplava a l’inici de curs, però que s’hi ha trobat en plena fase final. Tot i deixar escapar dos punts davant la Grama (2-2), el diumenge passat, el conjunt que entrena Miquel Àngel Muñoz continua cinquè, en zona de play-off, i amb tres punts de marge respecte al seu immediat perseguir, la Muntanyesa, que es quedaria fora. El Peralada es troba en clara dinàmica positiva: en una volta ha guanyat 7 partits, n'ha empatat 6 i n'ha perdut només 2.

Sis anys després el Peralada lluita per tornar a jugar una promoció d’ascens. En aquella ocasió, a la temporada 2016-17, el conjunt que dirigia aleshores Arnau Sala i Xavi Punsí va disputar, com a segon classificat de Tercera Divisió, l’accés per ascendir a Segona Divisió B. El duel final contra el Rápido de Bouzas –després d’eliminar el Conquense i el Móstoles– es va decantar pels gallecs, però el Girona FC, el qual en formava part aquell temps, va adquirir la plaça a l’estiu que havia deixat el Gavà i l’equip va poder jugar a la categoria de bronze. Ara, els peraladencs somien a pujar a Segona RFEF, la quarta categoria estatal i aquest dissabte (16.30 h) a Tona intentaran fer un pas més.