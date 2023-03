Quatre equips altempordanesos de Segona Catalana (la Jonquera, Marca de l’Ham, EmpuriabravaCastelló i Viladamat) pugnaran per la permanència a partir d'aquest cap de setmana. Un d’ells, l’Empuriabrava-Castelló, ho farà amb canvi de tècnic després que Xavi Agustí deixés de ser l’entrenador el divendres passat. El figuerenc havia arribat a l’Aeròdrom al desembre, en substitució de Txema Ortega, i el seu lloc l’ocuparà gent de la casa, Jose Bazán i Pitu Labrador.

L’Empuriabrava-Castelló no patirà per la permanència, ja que arrencarà la fase amb 12 punts de coixí quan n’hi ha 18 en joc. La Jonquera i el Marca de l’Ham també estan quasi salvats. Hi ha quatre subgrups, es disputaran sis partits, els punts de la primera fase s’acumulen i l’últim classificat baixa a Tercera Catalana. Qui haurà de suar més la salvació és el Viladamat de Botxi, que té els mateixos punts que el Gironès-Sàbat, amb qui es jugarà la plaça –els gironins són el seu primer rival