El CF Empuriabrava-Castelló, equip de Segona Catalana, ha escollit Xavi Agustí com a nou entrenador. El tècnic figuerenc, amb passat recent a Tercera Divisió a la banqueta de la UE Figueres (2019), ocuparà la plaça deixada la setmana passada per Txema Ortega. Agustí té passat a un grapat d'altres banquetes del futbol gironí i català, com el Palamós, la Jonquera, Gavà, Llagostera B, l'Escala, l'Esplais i Vilamalla, entre altres. Coneix el seu nou terreny de joc, el Camp Municipal Iñaki Fernández, perquè va dirigir l'Empuriabrava anys enrere.

L'estrena de Xavi Agustí al capdavant de l'Empuriabrava-Castelló serà el 8 de gener a casa en el duel comarcal davant l'AE Roses.