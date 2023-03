El MICFootball (MIC – Mediterranean International Cup) continuarà a les comarques gironines, com a mínim, fins al 2026. Durant l’acte de presentació de la 21a edició, d'ahir dijous al saló de Sessions de la Diputació de Girona, el president Miquel Noguer ha fet pública la prolongació del suport de l’ens supramunicipal al torneig per aquest any i tres més. “L’arrelament del MIC al nostre territori és ferm i volem que continuï així. Hem fet costat al torneig des dels seus inicis per la seva aposta envers l’esport de formació i perquè és un element dinamitzador de l’economia local i que projecta internacionalment la demarcació com una destinació turística de primer ordre”, ha destacat Miquel Noguer.

Per la seva part, el president i el director del MICFootball, David Bellver i Juanjo Rovira, respectivament, han destacat la sintonia que hi ha hagut sempre entre l’organització (MICSports) i la Diputació. “Ens sentim com a casa i molt orgullosos que aquest torneig es jugui a les comarques gironines. Tenim un compromís molt gran amb aquest territori que ens acull des de fa vint anys i mai ens ha deixat de banda, especialment en l’època de la pandèmia. Anem de la mà i per això les coses funcionen i tornen a la normalitat”, ha explicat David Bellver.

Juanjo Rovira ha subratllat que l’edició d’enguany recuperarà xifres similars a les del 2019, abans de la pandèmia: “Estem per sobre dels 350 equips i amb molts països que representen els cinc continents. L’èxit és gràcies a un gran equip, de tothom qui ho fa possible. Quan veus que el treball de tothom durant tants mesos té aquesta recompensa, te n’adones que tot això val la pena. Els equips tenen ganes de venir, viatjar i passar-s’ho bé. Això és el que busquem, que visquin una experiència que mai oblidaran”.

En l’acte, també hi ha intervingut el diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef; la cap de la Representació Territorial de l’Esport a Girona, Anna Julià; la directora d’Institucions de CaixaBank a Girona, Gemma Batlle; i el jugador del Girona FC, Arnau Martínez, que n’és un dels padrins. També hi han assistit alcaldes i regidors dels municipis que acolliran el torneig. S’hi ha donat a conèixer tots els detalls d’aquesta edició, que tindrà lloc del 4 al 9 d’abril.

La inauguració, a Vilatenim

La cerimònia d’inauguració d’enguany tindrà lloc a l’estadi de Vilatenim, a Figueres. Les finals de les 9 categories del MICFootball (des de l’U12 fins a l’U19, tant en nois com en noies) es mantindran a Figueres i Palamós durant el cap de setmana.

En total, seran 35 els municipis gironins que acolliran partits del torneig. A més de Figueres i Palamós i la novetat de Salt com a escenari de la categoria U18, la resta de seus són les següents: Bàscara, Begur, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Castell i Platja d’Aro, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Fornells de la Selva, Girona, Hostalric, L’Escala, La Bisbal d’Empordà, La Jonquera, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Pals, Quart, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sils, Torroella de Montgrí-L’Estartit, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix.

El diputat d’Esports de la Diputació, Jordi Masquef, ha volgut destacar que “el MIC és un element dinamitzador del territori i ajuda a reforçar la marca de la Costa Brava i de les comarques gironines gràcies a la seva força mediàtica. Des de la Diputació, apostem per l’esport de formació i per posar èmfasi en valors com l’esforç, el sacrifici i el treball en equip”.

«El MIC és d’aquells esdeveniments que tothom coneix i sap què representa. És un model d’esdeveniment esportiu formatiu de base, tant des del punt de vista esportiu, econòmic, com també integratiu”, ha explicat la Cap de la Representació Territorial de l’Esport a Girona, Anna Julià.

Equips d’arreu del món

Aquesta 21a edició comptarà amb uns 360 equips de 34 països d’arreu del món i més de 7.000 participants, entre jugadors i membres dels cossos tècnics. Hi haurà conjunts representants dels Estats Units, Brasil, Canadà, Nigèria, Uzbekistan, Mali, Puerto Rico, Panamà, Mèxic, Japó, Hong Kong, Colòmbia, Israel, Perú, Emirats Àrabs Units, Xina, Aràbia Saudita, Austràlia, Costa Rica i Kazakhstan, així com també dels següents països europeus: Espanya, Regne Unit, Dinamarca, Hongria, Alemanya, Andorra, Suècia, França, Portugal, Àustria, Noruega, Finlàndia i Itàlia. Hi participaran jugadors i jugadores d’entre 12 i 19 anys, dividits en 9 categories: alevins de futbol 11 i futbol 7 (U12-A i U12-B), infantils (U13 i U14), cadets (U15 i U16) i juvenils (U18, U19 i F19).

D’entre el total d’equips confirmats, n’hi ha 10 dels 20 clubs que competeixen a LaLiga (FC Barcelona, Real Madrid CF, RCD Espanyol, Club Atlético de Madrid, Valencia CF, Villarreal CF, Real Betis Balompié, Sevilla FC, Real Sociedad de Fútbol i Girona FC) i d’altres conjunts destacats europeus, com el Manchester United FC, Liverpool FC, Manchester City FC, AC Milan i Paris Saint-Germain FC, entre altres. Les retransmissions televisives i per streaming també seran presents en aquesta edició i una gran part del torneig es podrà seguir des de qualsevol racó del món.

El jugador del Girona FC Arnau Martínez ha recordat la seva experiència en el MICFootball. Hi va jugar el 2015 amb el FC Barcelona: “És un honor ser el padrí d’aquesta edició. Va ser una experiència molt bonica de viure i als que poden participar-hi, els recomanaria que ho gaudeixin”.

El MICIntegra, enfocat a persones amb diversitat funcional i que té el suport de l’Obra Social “la Caixa”, es jugarà per novè cop, el 7 d’abril a Vidreres. N’ha parlat la directora d’Institucions de CaixaBank a Girona Gemma Batlle: “Per a CaixaBank, el patrocini esportiu és una eina estratègica de comunicació que imparteix valors que l’entitat comparteix amb la pràctica esportiva i al mateix temps és una eina potent de proximitat amb el territori. Estar present en una iniciativa com el MICIntegra, a més, ens permet refermar el nostre compromís amb el territori i la seva gent per estar a prop d’ells per a tot allò que necessiten”.

Es calcula que el torneig mourà prop de 10.000 persones entre jugadors, entrenadors, voluntaris (més de 300), àrbitres i familiars, el que comporta una incidència directa en el territori, posicionant la Costa Brava com a destí de Turisme Esportiu, projectant la zona internacionalment. El número d’acompanyants (familiars i amics dels participants) és de 1.172 persones.