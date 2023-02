La Sala Polivalent de l'Escala acull l’esport de l’escalada a les seves instal·lacions, com activitat extraescolar. El rocòdrom, inaugurat el 2015, nasqué com a alternativa dels esports més concorreguts, així com el futbol i altres, i tenia la voluntat d’ampliar l’oferta esportiva. Natxo Vega, un dels organitzadors del Centre Esportiu i Recreatiu de l’Escala (CER), explica que li van proposar dinamitzar la secció de muntanya i escalada i, d’aquesta manera, el rocòdrom i la secció en general podrien mantenir la seva continuïtat. El centre, doncs, després de fer peticions a agents del poble perquè s’impliquessin en l’activitat i fomentessin la seva reactivació, el 2021 va aconseguir establir un conveni de col·laboració entre el CER, Vertical Emotions i l’Ajuntament, per convertir l’activitat en una extraescolar diferent i alterna per als més petits.

Així doncs, les instal·lacions poden fer-ne ús tota aquella gent que estigui federada al CER municipal i, d’altra banda, s’ha constituït com esport adreçat a infants de 5 a 11 anys, els dimarts i els dimecres, de 17:15 a 18:15h. Consta de diferents itineraris amb diferents nivells de dificultat i un sòl que absorbeix qualsevol impacte o caiguda. L’equip del CER l’Escala anima als més petits que vinguin a provar aquest esport i coneguin un àmbit diferent, tot i que a poc a poc s’estigui reconeixent més per la societat i altres agents del sector esportiu. A més, durant els mesos de bon temps, opten per fer sortides a l’exterior adaptades per a tothom.