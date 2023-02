Nous reptes pel pilot llançanenc Isaac Viñales, que aquesta temporada competirà al Mundial de Resistència de la FIM de motociclisme. Ho farà a l'equip polonès Wójcik Racing Team al damunt d'una Yamaha R1 número 77. Viñales, de 29 anys, va competir la temporada passada al Mundia de Superbikes i anteriorment ho havia fet de motociclisme (125 cc, Moto2 i Moto3) i de Supersport. En el món de la resistència va participar, amb nota, a les 8 hores de Suzuka l’any 2018.

Viñales explica que «estic molt content d’unir-me al Wójcik Racing, és un molt bon equip. És difícil parlar d'objectius, ja que tot pot passar, però ho donarem tot i volem lluitar per les primeres posicions». El director de l'equip, Sławomir Kubzdyl, descriu el llançanenc com «un pilot de classe mundial». La primera prova del calendari serà les 24 hores de Le Mans, del 13 al 16 d’abril, i també hi ha programades les 24 hores d'Spa (Bèlgica, al juny), les 8 hores de Suzuka (Japó, a l'agost) i el Bol d'Or (França, al setembre).