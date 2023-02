Amb prou feines s’havien disputat tres minuts del partit Barça-Sevilla quan Sergio Busquets va haver d’abandonar la gespa després d’una topada amb Yousseff En Nesiry. El capità blaugrana es va quedar estirat i sent atès pels serveis mèdics del club. Segons les imatges, el jugador marroquí del Sevilla, en la disputa d’una pilota, va acabar trepitjant-li el turmell. Busquets no va poder continuar sobre la gespa i Xavi va ordenar el seu relleu per Franck Kessié, que va trigar un parell de minuts més a substituir-lo i ocupar el seu lloc a l’equip.

Les primeres proves radiològiques practicades a Busquets confirmen que el futbolista blaugrana pateix un esquinç que el tindrà entre dues i tres setmanes de baixa fins que pugui estar recuperat totalment. D’aquesta manera, tot indica que perilla la seva participació en el partit d’anada contra el Manchester United, que es disputa el dijous 16 de febrer al Camp Nou, en l’estrena blaugrana a l’Europa League després de caure eliminat en la Champions. Aquest dilluns se li practicaran més proves mèdiques.