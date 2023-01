El Massi-Tactic UCI Women’s Cycling Team, de Torroella de Montgrí, iniciarà la cinquena temporada a l’elit mundial del ciclisme femení de carretera amb un equip format per 12 ciclistes i amb tres objectius principals: professionalitzar-se al cent per cent, competir al màxim nivell per consolidar-se a Espanya i sobretot a Europa, i transmetre a la societat l’empoderament de la dona en el ciclisme femení. La lleidatana Iris Gómez, la ciclista de Vallirana Patri Ortega i les egarenques Elisabet Escursell i Estefania Jiménez són les quatre corredores catalanes d’un grup completat per vuit estrangeres: l’alemanya Corinna Lechner, la polonesa Aurela Nerlo, l’equatoriana Miryam Núñez, la canadenca Adèle Normand, l’hongaresa Petra Zsankó, la francesa Cécile Lejeune, la colombiana Jennifer Ducuara i la portuguesa Vera Vilaça. L’equip, de categoria professional, ha fet nou fitxatges i ha renovat tres corredores.

El primer equip femení del Club Ciclista Baix Ter continua dirigit per Manel Gonzalo i Àngel González i iniciarà la temporada com a conjunt continental el 5 de febrer a València (Volta a la Comunitat Valenciana). Corredores i membres del cos tècnic s’han reunit aquesta setmana a l’Hotel Terraverda – Golf Empordà de Gualta per dur-hi a terme la pretemporada i ha sigut avui, al Museu d’Arquelogia de Catalunya – Empúries, quan s’ha celebrat la presentació del Massi-Tactic 2023. L’acte ha comptat amb la presència de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà; la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula; l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill; el regidor d’esports de Torroella de Montgrí, Genís Pigem i el president del Club Ciclista Baix Ter, Sergi Güell, entre d’altres.

Anna Caula ha definit el Massi-Tactic com “un equip que trenca horitzons i estereotips”, explicant que des de la Generalitat “volem projectar una imatge de Catalunya en clau femenina, donant una empenta a l’esport femení. Per això hem passat de les paraules als fets, perquè cada dia més existeix un esport practicat i dirigit per dones. Massi-Tactic està format per 12 ciclistes que ens meravelles amb les seves imatges de potència i competitivitat, i volem estar al seu costat”. En aquesta mateixa línia s’ha expressat Laura Vilagrà: “Avui és un gran dia pel ciclisme femení i català. Estem amb un equip únic i històric, que ha fet quelcom extraordinari. Volem ser-hi des del Govern, oferint tot el nostre suport. Les ajudes econòmiques han pujat any rere any fins als 195.000 euros d’aquesta temporada, una quantitat substancial. Esperem seguir ajudant en el futur, per poder competir a l’elit, per ajudar a la professionalització i perquè més corredores puguin ser professionals a Catalunya i no hagin de marxar a fora. L’esport femení és potent i hem de ser més ambicioses cada dia”.

En el seu cinquè any de vida, el gran objectiu és el de professionalitzar l’equip al cent per cent. En parla Sergi Güell: “Amb l’ajuda de la Generalitat de Catalunya hem pogut fer un pas endavant en aquest sentit. També comptem amb el suport d’altres institucions públiques i del sector privat, amb empreses del territori. Creiem que ha arribat el moment de fer un salt endavant, de ser funcionals i que les nostres noies puguin dedicar-se al ciclisme i d’aquesta manera pujar el nivell d’aquest equip per competir de tu a tu amb les professionals que hi ha a Europa”. S’ha reforçat la plantilla amb corredores estrangeres però també destaca la presència de fins a quatre ciclistes catalanes. És en aquest sentit que neix el Massi-Tactic Academy, un filial que s’ha creat aquest any amb la intenció de “formar gent de casa nostra que pugui ser professional en el món del ciclisme el dia de demà amb el primer equip del Massi-Tactic”.

La temporada 2023 s’allargarà fins el proper mes de setembre i les corredores competiran en un total de 37 curses, algunes de les quals del calendari UCI WorldTour, com per exemple la Vuelta a Burgos, el Tour de Flandes, la Itzulia i el Tour de Romandia, entre d’altres. “Esperem posicionar-nos a nivell nacional i també internacional, com hem fet aquests darrers anys. Som un grup jove, amb bastantes cares noves, que vol demostrar de què és capaç. Disposem de moltes corredores per descobrir, amb gent atrevida, que no té por de ningú. Sortirem cada cursa a donar la cara i a buscar resultats. Una de les nostres fites és la de fer podi en alguna de les grans proves d’Europa”, afegeix Sergi Güell.

La ciclista Patricia Ortega ha parlat en representació de tot el grup. “Aquest any ens deixarem veure perquè tenim un equip molt complet, amb corredores molt bones en diversos aspectes. Entre nosaltres ens entenem molt bé i això ens ajudarà a obtenir resultats positius. He vist l’evolució d’aquest equip, pujant des del filial anys enrere i competint per primera vegada a Bèlgica, seguint fins a l’actualitat. Tot aquest creixement no seria possible sense el suport de la Generalitat i de les empreses privades. Estem fent història i volem continuar en aquesta mateixa línia”. La temporada passada, la quarta consecutiva com a equip de categoria UCI Continental, el Massi-Tactic va participar en proves de la màxima divisió, UCI WorldTour, en les que va plantar cara als millors equips del món, a banda de col·leccionar podis en curses internacionals per Europa.

Veterania i joventut; experiència i ganes de reivindicar-se

De perfils ben diferents són els nou fitxatges que l'equip presenta per afrontar aquesta temporada, on comptarà amb corredores d'entre 18 i 36 anys. Una barreja de joventut i experiència, amb currículums farcits d'èxits nacionals i internacionals, i d'altres amb encara curses i victòries per omplir. Un curs, el 2023, marcat pels retorns perquè tres ciclistes viuen una segona etapa al club. Començant per la lleidatana Iris Gómez, de 36 anys, que prové del Bizkaia Durango i té passat al filial del Massi-Tactic, el Catema.cat. Experimentada també ho és Patri Ortega, de 34, i amb èxits en la seva anterior aventura en aquest equip: va ser tercera, per exemple, en l'última etapa de la Volta a la República Txeca, amb bones actuacions a la Copa d'Espanya elit i en el campionat de Catalunya CRI. L'altre retorn és el d'Elisabet Escursell. La vallesana, de 26 anys, deixa enrere el seu pas pel ciclisme italià i també ha competit amb la selecció espanyola, a més a més d'haver sigut campiona estatal en contrarellotge i velocitat en categoria base.

La corredora més jove d'aquesta temporada és la catalana Estefania Jiménez, de només 18 anys i qui viurà la seva primera temporada al Massi-Tactic. Ciclista polivalent, és habitual a les convocatòries de la selecció catalana i ja ha participat en carreres internacionals com ara la Volta a Portugal. Del 2002 és la canadenca Adèle Normand, una corredora amb facilitat per afrontar traçats més muntanyosos i que ve de ser quarta en l'última Alpes Grésivaudan Classic. Un any més jove, del 2001, és l'hongaresa Petra Zsankó, que debuta en un equip continental després d’iniciar-se en el món del ciclisme de carretera l’any 2021.

Nouvinguda en un conjunt continental també ho és la francesa Cécile Lejeune (1998), qui ve d'aconseguir el catorzè lloc en els últims campionats nacionals del seu país, a banda de ser quinzena al Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Bons resultats també en aquesta darrera temporada per a la colombiana Jennifer Ducuara, de 27 anys i d’un perfil molt complet. Va arribar a liderar l'última Vuelta a Burgos, a banda d'acabar entre les deu primeres el Gran Premi d'Eibar del 2022. Tanca el capítol d'incorporacions la portuguesa Vera Vilaça, vencedora de la Copa del seu país el 2021 i qui ve de ser tercera en l'edició més recent de la Volta a Portugal. Prové del món del triatló, on hi ha competit durant 14 anys, per centrar-se aquest curs única i exclusivament en el ciclisme.

Només tres ciclistes continuen respecte l'any passat. Viuran, per tant, la seva segona temporada consecutiva l'alemanya Corinna Lechner, la polonesa Aurela Nerlo i l'equatoriana Miryam Núñez.

Cinquè any de vida dins d’un club fundat el 1990 i nou filial pel Massi-Tactic el 2023

El CC Baix Ter es va fundar el 1990 i va crear el seu primer equip femení ara fa 13 anys per donar projecció a noies de l’entitat que deixaven l’etapa de formació. Tot i la creació del conjunt UCI el passat 2019, el club empordanès ha continuat apostant pel creixement del seu planter. Aquest 2023 el Massi-Tactic afegeix un filial a l’estructura. El Massi-Tactic Academy agafa el relleu del fins ara segon equip amateur que tenia el Club Ciclista Baix Ter, el Catema.cat, i estarà concebut per ascendir promeses catalanes en un període d’entre sis mesos i dos anys i poder tenir, en un futur, un primer equip format per gairebé la totalitat de ciclistes de Catalunya.