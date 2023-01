El llançanenc Hèctor Simón farà el retorn a Peralada aquest diumenge 29 de gener (16.30 h). Actualment, és l'entrenador del CE L'Hospitalet i aquest cap de setmana es veurà les cares contra el CF Peralada, el seu exequip, en un duel de Tercera RFEF. Simón va entrenar el conjunt peraladenc la temporada passada, en la que va ser la seva primera experiència al capdavant d'un equip amateur. En l'estrena, va salvar l'equip sense problemes i fins i tot va flirtejar amb la promoció d'ascens a Segona RFEF fins a la recta final.

A l'estiu passat, l'altempordanès va iniciar un nou repte amb el conjunt riberenc, que actualment és setè a la classificació, just per sota del Peralada, que té un punt més. Ambdós conjunts lluiten per entrar a la promoció d'ascens a Segona RFEF. Simón, que ara té 38 anys, es va retirar fa dues temporades com a futbolista després de vestir les samarretes d'equips com l’Espanyol, el Racing de Ferrol, el Girona, la Cultural Lleonesa, el Benidorm, el Castelló, el Sabadell, l’Oviedo i l’Olot i futbol base del Peralada i Figueres, entre altres.