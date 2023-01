El Club Recreativo de Marca es va federar l’estiu passat a Figueres, però per manca d’espais a la ciutat es va haver de buscar la vida i, actualment, entrena a Ventalló i juga els partits de Quarta Catalana a Vilabertran a l’espera d’una seu definitiva. El Setmanari de l’Alt Empordà va publicar aquest cas en l’edició anterior i tot i que l’Ajuntament de Figueres obria les portes a acollir el nou club a la ciutat a partir de la temporada vinent, els hi han trobat una solució immediata pel que queda de curs. La proposta del consistori pel Recre és que, en els propers dies, ja es puguin ubicar al camp de gespa natural de La Casera, situat a Vilatenim. El Recreativo veu amb bons ulls aquesta nova seu, però no ha donat el sí definitiu per instal·lar-s’hi, perquè primer vol comprovar, de primera mà, quin és l’estat del terreny de joc.

A causa de les baixes temperatures i de l’alta freqüència d’equips que diàriament hi entrenen, principalment del futbol base de la Unió Esportiva Figueres, l’aspecte de l’herba no presenta les millors condicions. El planter de la Unió, però, descongestionarà el terreny a partir d’ara, ja que des del cap de setmana passat ja pot trepitjar la nova gespa artificial instal·lada a l’Estadi de Vilatenim. En els prop de dos mesos que han perdurat els treballs, els conjunts unionistes han freqüentat més La Casera, però des del club asseguren que ara l’utilitzaran menys. Derrota clara contra el líder Mentre es decideix la seu definitiva, el club que presideix Idrissa Kande continuen competint sense entrebancs a Quarta. L’equip ocupa l’antepenúltim lloc del grup 30 després d’aconseguir tres triomfs en quinze jornades. El dissabte passat, a Mas Oliva, el Recreativo no va tenir cap opció al camp del líder, l’AE Roses B (7-0). El proper partit programat com a local és el 4 de febrer, davant el Sant Llorenç de la Muga, i està per veure si es jugarà al camp del Vilabertran o estrenaran la nova seu de La Casera. El Sant Miquel de Fluvià recupera dues peces per ascendir La part capdavantera de Quarta Catalana continua amb la màxima emoció i només sis punts separen els quatre primers classificats: AE Roses B (35 punts), Esplais i Sant Miquel de Fluvià (33) i Sant Llorenç de la Muga (29). Per afrontar la segona volta amb garanties, alguns equips han fitxat aquest gener. Els muguencs han incorporat els darrers dies Brian Antelada i Younes Belkfir i els fluvianencs han recuperat dues peces: Younes Benmessaoud i Eric Aurich, que després d’un impàs en el Marca de l’Ham, de Segona, han tornat sota les ordres de Pepe Mesas.