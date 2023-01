El Marca de l’Ham, després de superar el Viladamat (1-0), i l’AE Roses, en imposar-se al camp de l’Empuriabrava-Castelló (1-3), es van emportar els duels altempordanesos de la jornada de Segona Catalana. La Jonquera, l’altre representant local, gaudia de jornada de descans i reprendrà la competició aquest diumenge (16 h) precisament al camp dels figuerencs. La Marca va estrenar la gespa artificial del seu terreny de joc la setmana passada amb una cara i una creu. El dimecres, derrota davant el Sant Jaume de Llierca-Olot B (0-2), però el diumenge es va refer amb el duel contra els viladamatencs (1-0) gràcies a un solitari gol de l’exjugador del Portbou Ilyass Ben Abdel (61’), que debutava per la porta gran entrant com a suplent.

Feia tres mesos i mig que el Marca de l’Ham no guanyava un partit. De fet, aquesta va ser la segona victòria dels de Jose García, que continuen últims del grup de la primera fase, però ara a només un punt dels de Botxi.

Alioune decideix pel Roses

En la part oposada de la classificació, qui continua optant de ple a l’ascens a Primera Catalana és l’AE Roses, que aquest diumenge (16 h) tindrà un partit clau amb la visita a Mas Oliva del líder, el Begur. Els baixempordanesos tenen tres punts més al capdavant i els rosincs, que comparteixen el segon lloc amb el Torroella de Montgrí, els atraparan al capdavant en cas de victòria.

En el darrer partit, el conjunt d’Eric Pérez es va desfer de l’Empuriabrava-Castelló (1-3) en el camp municipal Iñaki Fernández. El pitxitxi Alioune Gueye va encarrilar la victòria pels rosincs amb un doblet de gols abans de la mitja hora de joc i ja en duu 11 en el seu compte. Tot i que Pol Compte –persegueix Alioune en la pugna pel pitxitxi– va escurçar distàncies abans del descans, el veterà Miguel Angel Bernal Mito va sentenciar pel Roses a la segona meitat.

Ezquerra es retira i serà l’ajudant d’Agustí a l’Empuriabrava-Castelló

Xavi Agustí va debutar davant l’AE Roses (1-3) amb derrota com a nou entrenador de l’Empuriabrava-Catelló, en substitució de Txema Ortega. L’entrenador figuerenc tindrà com a tècnic ajudant i alhora preparador físic Iñaki Ezquerra, que estava jugant al filial, a Tercera Catalana, i que penjarà les botes. Ezquerra, de 35 anys, ha jugat com amateur a l’Esplais, Base Roses i a l’Empuriabrava-Castelló, el qual és ara també secretari i director esportiu.