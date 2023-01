La Unió Esportiva Marca de l'Ham, de Segona Catalana, ha estrenat aquest dimecres 4 de gener a la nit la nova gespa artificial del camp municipal. Els figuerencs han trepitjat per primer cop la nova superfície en partit oficial amb derrota davant el Sant Jaume de Llierca-Olot B (0-2). Amb aquesta resultat el conjunt que entrena Jose García segueix últim de la primera fase de la lliga.

El Marca de l'Ham no jugava com a local des del 25 de setembre. Els 9 partits següents els ha disputat com a visitant ja que en el seu complex han canviat la gespa natural que històricament hi ha hagut per una d'artificial. El Camp Municipal de la Marca de l'Ham és el segon de la ciutat de Figueres que canvia la superfície ja que l'Estadi de Vilatenim també tindrà a punt la nova (artificial) en les properes setmanes. Precisament, com que el primer equip de la UE Figueres no pot utilitzar el seu estadi, aquest diumenge (12 h) disputarà el seu partit com a local davant el CE Mataró en el camp de la Marca de l'Ham.