El temps de descompte va somriure als dos representants altempordanesos de Primera Catalana el cap de setmana passat. Per un costat, l’Escala, líder indiscutible, va rescatar un punt de la seva visita al camp del penúltim classificat, el Bescanó (2-2), mentre que el Figueres els va sumar tots tres davant el Mataró (3-2), també de la part baixa, en un partit que va jugar com a local al municipal de la Marca de l’Ham perquè a l’Estadi de Vilatenim hi estan col·locant la nova gespa artificial.

Els nois que entrena Arnau Sala continuen amb un coixí prou còmode al capdavant, ara de 7 punts. Els minuts finals, els de la fe, van tornar a somriure a l’Escala, i Roger Fortuny Fortu va tornar a erigir-se en l’home gol, amb un doblet (72’ i 90’) i entrant de revulsiu. El contratemps principal dels blaugranes van ser les expulsions de Quimo i Zou, que es perdran el partit d’aquest diumenge (12 h) al camp del Caldes de Montbui. Ferru, gol d’or El Figueres d’Arseni Comas, quart, va jugar un partit boig davant el Mataró (3-2) que es va moure al principi i al final. Abans del minut 20, els figuerencs havien capgirat el gol inicial visitant a través de Rami i de Pime, que abandonà el camp per una lesió muscular. Després de perdonar ocasions, el Mataró va col·locar les taules en el minut 89 i quan el Figueres s’estirava els cabells, una combinació entre Ferrón i Ferru la va definir el jugador de Montagut per deixar els tres punts a Figueres. Aquest diumenge (13 h), jugaran un duel clau al camp del Granollers, segon amb un punt més i únic equip que ha batut l’Escala aquest curs. Toni Gamell, retorn i segon fitxatge d’hivern de la Unió El Figueres va anunciar, per Reis, el retorn de Toni Gamell. El central gironí de 23 anys va vestir els colors blanc-i-blaus la temporada passada i ara, mig any després, inicia una segona etapa. Gamell es va lesionar el genoll el febrer de l’any passat i ara prové del Badalona Futur, de Segona RFEF. Gamell és el segon fitxatge del mercat d’hivern del Figueres després del porter Ian Doré (Peralada).