El 10 de novembre, l’exfutbolista blaugrana Gerard Piqué va presentar a Barcelona una nova competició de futbol 7, la Kings League (que es podria traduir com a Lliga de Reis), un torneig que disputaran 12 equips que tindran com a propietaris alguns dels creadors de continguts més populars de parla hispana, com el seu amic Ibai Llanos, i exfutbolistes, com Iker Casillas i Sergio ‘Kun’ Agüero.

«Volem fer un producte de futbol pròxim a la gent, que permeti accedir als vestidors dels equips, que el públic vegi els presidents negociar pels jugadors i que el públic hi pugui participar amb un ‘draft’ [elecció]», va dir Piqué a la presentació del novembre. Al terreny de joc també es podrà veure exjugadors, com l’espanyol Raúl Tamudo o el mexicà Javier ‘Chicharito’ Hernández, que va participar en la primera jornada amb el Porcinos FC d’Ibai Llanos, per posar-ne només dos exemples. Inici l’1 de gener Els partits van començar el primer dia de l’any, el diumenge 1 de gener, i la segona jornada va tenir lloc aquest diumenge, dia 8. Hi va ser present el primogènit del president de la Lliga de Reis, Milan, fet que va provocar la indignació de la seva mare i exdona de Piqué, Shakira, ja que el menor va sortir sense pixelar en tots els vídeos que es van distribuir de l’esdeveniment. Amb la quantitat de famosos que hi ha en aquesta lliga virtual, impulsada per l’empresa Kosmos, es pot suposar que hi ha molts diners pel mig. Però, se sap el que guanyen els jugadors dels 12 equips de la Kings League? Salaris similars Tot i que no hi ha informació oficial sobre què cobra cadascun d’ells, sí que se sap que reben un sou per part de l’organització, que promulga que és igual per a tothom, independentment del renom o la fama que tingui cada un. Tanmateix, i a poques jornades del seu començament, ja s’especula que hi podria haver diferències de sous. Amb aquestes premisses, es creu que alguns ‘streamers’ estarien disposats a pagar fins a mil euros per partit a cadascun dels 10 jugadors que han elegit per al seu equip. A més, els jugadors 11 i 12 de cada equip podrien cobrar més. L’onzè jugador és fix per a tota la temporada i és escollit a dit per cada president, i el dotzè rotarà cada jornada i l’escull l’equip tècnic dels equips de la competició.