La selecció d’Argentina va aconseguir el seu tercer títol del Mundial de futbol, a Qatar, el diumenge passat davant França. La Rambla de Figueres va ser un dels escenaris on la comunitat argentina establerta a l’Alt Empordà va celebrar d’allò més el títol. El festeig es va estendre en altres punts de la comarca, com Roses, on Maxi Rosales, futbolista del Figueres nascut a Mar de la Plata, va viure el partit en un bar ple de compatriotes seus. Rosales comparteix vestidor a la Unió Esportiva Figueres, equip de Primera Catalana, amb Jorge Torres, nascut a Buenos Aires. Ambdós jugadors estan establerts a Figueres actualment.

Per a Rosales, aquest títol «suposa molt orgull, feia molts anys que esperàvem veure Messi guanyar un Mundial. Això és el més bonic que es pot demanar a un país i per a Argentina és una alegria, perquè ho està passant malament per la inflació i per l’economia».

Rosales va marxar d’Argentina als 6 anys per establir-se a Roses i després de voltar per tot l’Estat espanyol i Gibraltar amb diferents clubs de futbol, aquest estiu passat va fitxar pel Figueres, amb 26 anys. Per la seva part, Jorge Torres va néixer fa 27 anys a l’Argentina, i amb 5 va marxar als Estats Units. El 2015, va aterrar a l’Alt Empordà procedent de Miami. «El Mundial suposa una alegria que jo mai havia sentit, és una emoció incomparable. Per al país és una alegria dins de tanta dificultat que viu aquests darrers anys».

Messi, «el millor del món»

Ambdós jugadors tenen passat en el Peralada i coincideixen que Leo Messi «és el millor jugador del món i de la història». Rosales afegeix que «va tenir el paper fonamental que tothom esperava. Sabia que era la seva última oportunitat i la va aprofitar. Ara, es pot retirar tranquil sabent que ho ha donat tot pel país».