La selecció d'Argentina s'ha classificat per a la final del Mundial de futbol de Qatar, que jugarà aquest diumenge contra França o el Marroc. Al capdavant de l'equip hi ha Lionel Scaloni, que en la seva trajectòria com a futbolista va jugar en equips de la lliga espanyola, com el Deportivo de la Corunya, Racing de Santander o Mallorca. Amb el conjunt gallec, l'argentí va ser un dels membres de la plantila que la temporada 2001/02 va eliminar a la Unió Esportiva Figueres a les semifinals de la Copa del Rei.

(Podeu veure l'assistència del gol d'Scaloni a Vilatenim al minut 6:30) El 24 de gener de 2002, Scaloni va jugar el partit d'anada davant 8.000 espectadors a l'Estadi de Vilatenim i, una setmana més tard, va disputar el de tornada, a Riazor. L'actual seleccionador argentí, que portava el dorsal 12, va ser l'autor de l'assistència de l'únic gol del partit que hi va haver a l'estadi empordanès, obra de Diego Tristán al minut 6 (0-1). El partit de tornada, a la Corunya, el resultat va ser d'1-1 i Scaloni va jugar el partit sencer amb els de Jabo Irureta, aleshores establerts a Primera Divisió. Aquesta edició de la Copa del Rei va ser històrica per a la UE Figueres de Pere Gratacós, que es va quedar a un pas de la final, sent equip de Segona Divisió B, després de deixar pel camí equips com el Barça, Osasuna i Còrdova.