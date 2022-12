L'estrella del futbol brasiler Edson Arantes do Nascimento, conegut mundialment com a 'Pelé', ha deixat de respondre al tractament de quimioteràpia que rebia des de setembre de l'any passat, quan es va sotmetre a una cirurgia per un càncer d'intestí i es troba ja en cures pal·liatives.

D'acord amb les fonts del diari brasiler 'Folha de S.Paulo', Pelé, de 82 anys, està «rebent mesures de confort» per a alleujar el dolor i la falta d'aire provocats pel càncer, que ha metastatitzat en el seu intestí, pulmó i fetge. El divendres a la tarda, l'Hospital Israelita Albert Einstein va informar que a Pelé l'hi havien diagnosticat una infecció respiratòria, després de ser hospitalitzat el dimarts per a una revaluació de la teràpia. «La resposta ha estat adequada i el pacient, que s'està en sala comuna, es troba estable, amb una millora general de la seva salut», va resar el comunicat signat pels doctors Fabio Nasri, geriatre i endocrinòleg, l'oncòleg René Gansl i Miguel Cendoroglo Neto, director mèdic-superintendent d'Einstein. L'hospital no ha fet comentaris al 'Folha de S.Paulo' i s'ha limitat a respondre que només es pronunciarà a través de comunicats oficials.