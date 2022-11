"I ja em coneixeu, tard o d'hora, tornaré. Ens veiem al Camp Nou. Visca el Barça, sempre!". Aquesta és la manera amb la qual Gerard Piqué acaba el vídeo en el qual anuncia la seva retirada del Barça, una declaració d'intencions i una manera de deixar la porta oberta a un hipotètic ingrés a la zona noble del Camp Nou.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) 3 de noviembre de 2022

I és que la idea de Gerard Piqué sempre ha estat convertir-se en president del club blaugrana. Si en un futur decideix presentar-se, el futbolista sap que és molt important el record que hagi deixat entre els aficionats. I amb el gest d'aquest dijous, davant l'elevat del seu contracte amb els blaugranes, ha començat a construir-se el seu futur en la llotja.

En tot cas, la decisió de Piqué d'anunciar unilateralment la seva retirada com a futbolista i acomiadar-se aquest pròxim dissabte del Camp Nou, en el partit contra l'Almeria, ha causat sorpresa en el si de l'entitat catalana.

Des del club blaugrana apunten al fet que el club ha mantingut una línia de diàleg oberta amb el jugador des del passat estiu. Inicialment, Piqué va admetre que se sentia amb ànim per a seguir endavant i acabar la temporada.

El jugador va signar en 2020 un contracte fins a juny de 2024, encara que amb una clàusula per la qual el compromís quedaria liquidat si no jugava el 35% dels minuts, una qüestió que no complia en l'actualitat, ja que en aquesta temporada, entre LaLiga Santander i la Lliga de Campions, ha jugat 554 minuts en nou partits.

A més, un jugador del seu nivell, segurament el millor central de la història del Barcelona, no podia passar pel calvari de convertir-se en el cinquè central, després que el club hagués fitxat aquesta temporada a Jules Koundé i a Andreas Christensen, que es van sumar a Ronald Araujo i Eric García.

Al vespre del partit davant el Valladolid, Xavi Hernández, el seu entrenador, va revelar una conversa que va tenir amb el central abans de les vacances. "Vaig ser molt clar. Li vaig dir que ens reforçaríem i que no seria fàcil (que jugués de titular), però es tracta d'un jugador que ens pot ajudar en una altra mena de rol. Veurem com va", va dir llavors Xavi.

Fa uns pocs dies, des del club blaugrana van tornar a parlar amb Piqué. "Estàvem esperant la resposta", admeten des de les oficines d'Aristides Maillol. La resposta ha arribat en forma de vídeo.

A ningú se li escapa que Piqué vol ser amo del seu destí, marcar la pauta i no anar a remolc de ningú, per això la publicació del vídeo ha sorprès el vestuari, en el club i entre els aficionats.

Piqué, de 35 anys, s'anirà havent aconseguit 30 títols amb el FC Barcelona: 8 Lligues, 3 'Champions', 7 Copes del Rei, 6 Supercopas d'Espanya, 3 Supercopas d'Europa i 3 Mundials de clubs; amb Espanya va conquistar un Mundial, una Eurocopa i un Europeu sub-19. I amb el Manchester United, tres títols més: una 'Champions', una Premier i una Copa de la Lliga. En total 36 títols.