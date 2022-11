El central del FC Barcelona Gerard Piqué ha anunciat aquest dijous per sorpresa la seva retirada del futbol, després de "mesos" escoltant a la gent parlar d'ell, una vegada complert el seu somni de ser jugador culé, i ha explicat que aquest dissabte serà el seu "últim partit en el Camp Nou".

"Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Ara parlaré jo. Des de molt petit jo no volia ser futbolista, volia ser jugador del Barça. És el moment en que he decidit tancar el cercle, ara que els somnis s'han complert", diu en un vídeo penjat a les seves xarxes socials amb diferents imatges de la seva vida.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) 3 de noviembre de 2022

"Sempre he dit que després del Barça no hi hauria un altre equip. Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou", afegeix un Piqué que llança el missatge de que "tard o d'hora" tornarà, després d'una carrera de blaugrana que va començar fa 25 anys i que el va portar a ser campió de tot i jugar "amb els millors del món".