L’estiu s’acaba i tot torna a la rutina quotidiana. També ho faran moltes de les gimnastes del CGR Figueres, que el mes vinent d’octubre començarà les classes com és habitual any rere any.

Abans, però des del CGR Figueres s’organitza la novena edició de la Figueres Cup. Aquesta competició reunirà a gimnastes d’arreu del territori català, espanyol i també internacional a la ciutat de Figueres en una exhibició de gimnàstica rítmica d’alt nivell. Un esdeveniment internacional La coordinadora del club i organitzadora d’aquesta competició, Gemma Torrent creu que aquest tipus d’esdeveniments són molt beneficiosos per la ciutat i aquesta és una manera de revitalitzar la capital de l’Alt Empordà «Aquestes competicions ajuden a situar Figueres al mapa i la pràctica de l’esport és bona per a tothom. És una forma ideal per aconseguir que la ciutat estigui viva i es fomenti l’activitat comercial i cultural» declara Gemma Torrent. El Poliesportiu Roser Llop serà la seu d’aquesta 9a edició de la Figueres Cup en la qual es podran veure atletes professionals, amateurs i principiants de molt alt nivell. «Tenir a campiones del món és molt important i costa molt poder veure aquest nivell» explica Torrent.