Tornar a veure el Poliesportiu Roser Llop de Figueres ple de gom a gom és una satisfacció per tots els aficionats al bàsquet. Feia temps que a la capital altempordanesa no es vivien unes jornades de bàsquet amb tant públic com aquests últims dies amb el torneig Bàsquet Nord.

La segona edició del Torneig Nord en categoria u14 –infantil– va ser tot un èxit. El grup Bàsquet Nord, format pel CB Adepaf de Figueres, l’UCAP de Peralada i el CB Grifeu de Llançà han organitzat aquesta segona edició d’un torneig de pretemporada per fomentar l’esport i el bàsquet.

Enguany, la seu principal ha sigut Figueres i, també, Castelló d’Empúries, que l’any passat ja va ser present en l’organització del torneig. El Bàsquet Castelló també col·labora amb el Bàsquet Nord per incentivar la pràctica basquetbolística a la vila.

Aquests tres dies s’ha pogut veure grans equips de nois i noies apassionats pel bàsquet competint a gran nivell. Les finals es van disputar diumenge a la tarda, primer la femenina, que va enfrontar la Penya i la UE Mataró. I seguidament la masculina, que va enfrontar al FC Barcelona i la Penya. Les noies de Badalona es van alçar amb el trofeu de campiones i els nois del Barça amb el de campions.

Bones sensacions

L’organitzador del torneig, Jose Luis Socorro Cumplido fa una molt bon balanç d’aquesta segona edició. «La valoració és molt positiva. L’estrena de la seu de Figueres ha sigut un encert per ser una instal·lació excel·lent per acollir un torneig d’aquestes característiques. A més, no hi ha hagut cap imprevist i tot ha funcionat a la perfecció. Com a figuerenc i exjugador d’Adepaf m’ha il·lusionat molt poder fer un torneig com aquest a casa meva. Hem reviscut temps passats amb un pavelló que feia goig i un ambient espectacular durant els tres dies del torneig» explica Pepe Socorro.

Els equips participants van valorar molt positivament l’organització del torneig i tota la feina que va fer la gent implicada. «El feedback amb els equips és molt positiu, la gent ha quedat molt contenta, en Pepe ha fet molt bona feina» declara el president de l’UCAP, Marc Bertran.

En aquesta edició, el nivell del torneig ha sigut molt alt i s’ha pogut veure un increment clar respecte a la primera edició. Pepe Socorro, que és la cara visible d’aquest torneig, es mostra satisfet amb el resultat d’aquests primers tres dies. «El vessant esportiu ha sigut un èxit. S’ha augmentat el nivell dels equips, i hem pogut veure jugadores i jugadors amb moltíssima projecció, així com tècnics experimentats i amb un ampli bagatge en el món del bàsquet, això ens agrada molt».

Castelló d’Empúries també ha sigut una de les seus d’aquesta segona edició, com ja ho va ser l’any passat. El Pavelló Municipal d’Esports de Castelló es va afegir així al Poliesportiu Roser Llop i al Pavelló Rafel Mora de Figueres. L’organització del Bàsquet Nord i del Torneig es mostraven molt satisfets d’aquesta col·laboració. «Volem agrair a Castelló per la seva ajuda en la cessió del pavelló i ajudar-nos en temes logístics que són molt importants pel bon funcionament de l’esdeveniment. També especial menció a les famílies i jugadores d’UCAP i CB Adepaf per la seva ajuda i atenció al llarg del campionat».

Sense temps per descansar

Aquesta setmana, el grup Bàsquet Nord organitza la segona edició del Torneig Nord en categoria u12. Les seus en aquesta ocasió seran Peralada i Llançà. Marc Bertran, president de l’UCAP espera unes bones jornades de bàsquet entre divendres i diumenge. «Crec que tindrem encara més afluència als pavellons, són més petites i petits, per tant, creiem que vindran més famílies, el més rellevant de tot plegat és que la mainada s’il·lusionin i se sentin els protagonistes, és la millor manera de fer club» declara.

Participació local

Els jugadors i jugadores locals que han participat en el torneig han sigut, per part de l’UCAP: Laia Caixàs Baixas, Dúna Heras Casadellà, Carla Piernau Guerrero, Júlia Sastre Sala, Bruna Albert Montero, Bruna Silva Abella, Anna Clotas Burgas, Jana Cárdaba Torné, Elna Masoliver Gratacós, Carla López Funalleras, Laura Noguer Cervantes, i el cos tècnic format per Montse Gallegos, Sibil·la Leal i Sílvia Burgas.

I per part de l’Adepaf: Noel Vílchez, Álex Candelera, Guillem Soler, Narcís Navarra, Oriol Giró, Pau Oliveras, Pau Balastegui, Pau Miret, Isidre Oliva, Blai Pineda i Robert Pujadas.