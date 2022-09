El creixement del futbol femení és tota una realitat i no es pot negar aquesta evidència. Els clubs de la zona ho tenen ben clar i a l’Alt Empordà cada cop hi ha més equips de nenes i dones.

La temporada passada la UE Figueres va ser l’equip que competia en una categoria més alta, 1a Divisió, i amb un espectacular últim tram de temporada l’equip va assolir la permanència després d’un any molt complicat amb pocs efectius a la plantilla. Enguany l’equip s’ha renovat i ha continuat el bloc fort de la plantilla i també s’han fet incorporacions de pes. «Aquest any tenim un grup molt més sòlid en comparació a l’any passat, ara podem entrenar amb molta més facilitat. Aquest any tenim ambició, si no pugem volem estar a la part alta de la classificació, tenim un bon grup i podem fer-ho» declara Mar Ruiz, portera de la UE Figueres. La jugadora blanc-i-blava té clar que la força del vestuari és imprescindible i va ser el que l’any passat els va donar ales en l’últim tram de temporada per salvar-se.

A l’AE Roses també s’ha fet una clara aposta per fomentar el futbol femení. El president Sergi López comenta que «Tenim un objectiu clar i definit: Primer cal potenciar la formació i consolidació del projecte de futbol femení. El següent pas serà competir en totes les categories». Enguany el club tindrà tres equips femenins, el sènior amb unes divuit fitxes aproximadament, un equip que serà una barreja d’alevines i infantils, i un altre on hi haurà jugadores d’edats cadet i juvenil. En total el club s’aproximarà a les 40 fitxes federatives de jugadores, tot un èxit si ho mirem amb perspectiva.

D’altra banda, la Federació Catalana de Futbol també ha posat facilitats als equips femenins amb iniciatives com la de crear equips de formació mixtos per poblacions i clubs on el volum de jugadores és inferior, o bé la categoria de Futbol 7 femení on hi poden competir jugadores a partir de la categoria cadet fins a sènior. Aquest és el cas del FC Camallera.

La davantera Bàrbara Pietryka va ser la màxima realitzadora el curs passat i veu amb bons ulls aquesta iniciativa. «En pobles petits com el nostre ens ajuda molt a poder crear aquests equips de equips de futbol 7»