Àfrica Jou és entrenadora, professora d’institut i editora. Durant els últims anys ha compaginat la seva feina al Bàsquet Vilafant amb la d’educar els seus fills a casa fent Homeschooling. Fa catorze anys que va arribar amb la seva família a l’Alt Empordà. Nascuda a Sant Feliu de Codines havia sigut jugadora i entrenadora del club i per motius laborals es van instal·lar a Navata. Aviat va conèixer els veïns del poble i va preguntar per un club on es fessin bé les coses. L’Àfrica, en Quiku, i els seus fills sempre han estat vinculats a l’esport. «En Jan tenia quatre anys i buscàvem un esport d’equip, ell es va decantar pel bàsquet i una amiga del poble, ens va dir que a Vilafant hi havia bona gent» ens explica. D’això ja fa molt temps i ha plogut bastant, també a la Pista dels Pins, centre neuràlgic del club fins a la construcció del Pavelló Joel González l’any 2012.

La seva feina és la de coordinació, tot i que assegura «que hi ha molta gent al darrere que fa funcionar el club, molts fan una feina que no es veu, a mi m’agrada molt el club per això mateix, perquè totes les feines estan molt repartides i tothom pot dir la seva». Ella és la figura que té el tracte directe amb les famílies del club. Però hi ha moltes coses a fer dins l'entitat del Bàsquet Vilafant. Des de la comunicació amb les famílies, com la gestió dels horaris del pavelló, com la cura pel material... «Tothom suma i aporta coses al club, ara amb el torneig també passa, en Jordi Mallorquí, en Martí Descamps i en Quirze Casteys són els que se n’han encarregat enguany, però també tenim molts entrenadors i famílies del club que ajuden molt, acompanyant als equips amunt i avall, donant un cop de mà al bar...» ens comenta.

Fa unes temporades, el club va prendre la decisió de portar el bar del pavelló i s’ha convertit en un centre de trobada per tots els que passen per Vilafant. «Al final els clubs són les famílies, són la suma de moltes coses, dels jugadors que hi juguen, dels entrenadors que hi treballen, de la junta que ho organitza tot... també dels pares, mares, avis, tietes... que porten els nens i nenes a entrenar i als partits. Nosaltres entenem que el club te l’has de fer teu perquè hi pots participar de moltes maneres» afirma l’Àfrica. Gestionar el bar ha donat un plus al club. «No és gens fàcil perquè suposa una feinada molt gran. Els pares s’hi poden esperar durant els entrenaments dels seus fills, els nens hi fan deures» afirma. També ens explica que «És molt important que entri cada cop gent més jove, hi ha diferents maneres de fer i de veure les coses, és molt important comptar amb idees noves, si no ens quedaríem tots encarcarats. Quan l’Eloi Casanovas va entrar com a director esportiu va ser molt enriquidor, ell té molta experiència i ens ajuda moltíssim, és aire fresc.

Les noves incorporacions que fa poc que són a la Junta també han sigut grans fitxatges, tenen molta empenta i moltes ganes de treballar, i des del club creiem que això és fonamental» conclou l’Àfrica que afronta la temporada amb ganes i il·lusió.