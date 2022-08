La Federació Internacional de Motociclisme, la International Road Racing Teams Association, Motorcycle Sports Manufacturers' Association i Dorna Sports han anunciat aquest migdia de dissabte 20 d'agost, la introducció de curses a l'Sprint que canviaran la configuració dels caps de setmana de Gran Premi de la categoria de MotoGP.

Les curses a l'Sprint s'estan estenent pel món del motorsport, com ja va passar el 2020 amb l'anunci de Sprint Qualifiers per a la F1 a imatge de les categories de fórmules inferiors. Posteriorment, es va modificar el format el 2021, i han passat a ser curses més curtes que atorguen més punts per al mundial dels pilots. Tenen la funció d'afegir emoció als caps de setmana, especialment el dissabte, el dia de la Classificació, i també als entrenaments lliures que es veuen obligats a estar més condensats i a guanyar importància de cara a les dues curses.

La intenció és la mateixa, incrementar l'audiència dels grans premis, però el funcionament divergeix de la F1 i altres esports de motor.

El nou cap de setmana de MotoGP

La Sprint race que s'introduirà a partir del 2023 afectarà a tots els grans premis (a diferència de la F1, on només s'usen en tres grans premis) i s'emplaçarà els dissabtes a les 15.00 de la tarda (hora local) amb excepció de Q. La posició de sortida vindrà determinada pels resultats de la classificació, de la mateixa manera que també marcarà les posicions de sortida de la cursa convencional. La llargada de la Sprint consistirà en la meitat del recorregut de la cursa principal.

La 'cursa curta' també atorgarà punts als nous primers classificats, i les quantitats vindran determinades per la meitat dels punts d'una cursa normal, sense decimals. És a dir, que el guanyador de la cursa Sprint obtindrà 12 punts (la meitat (12,5) sense decimals dels 25 punts que obté el pilot guanyador de la cursa del format actual), i així fins al novè classificat, que obtindrà l'últim punt disponible.

Els caps de setmana es reconfiguraran de manera que el divendres, les dues sessions de lliures tindran més de 45 minuts, que són els actuals, i rondaran al voltant d'una hora, una afirmació que encara no ha estat concretada definitivament. El combinat dels temps d'aquestes dues sessions determinaran els deu pilots que passaran a la sessió de classificació de l'endemà. Els dissabtes estan compostos d'una FP3 de mitja hora, que, sense comptar per la classificació, passarà a encarar-se en la preparació del setup de la moto i els ritmes de cursa. Posteriorment, s'emplaçarà la classificació amb Q1 i Q2, i la cursa a l'Sprint. Pel que fa al diumenge, s'està negociant mantenir la sessió Warm Up, a petició dels pilots, que creuen no tenir prou temps per preparar les motos. Però sigui com sigui, serà el dia de la cursa principal, tal com la coneixem avui dia.

Una altra novetat és que MotoGP tancarà tots els mòduls, és a dir, que totes les sessions, de lliures, classificació i curses, primer tindran la sessió per Moto 3, la sessió per Moto 2, i finalment la sessió per MotoGP. Segons declaracions de la roda de premsa, no s'esperen canvis d'horari per evitar la superposició amb la F1 i MotoGP, però de moment no hi ha horaris confirmats.

A més a més, s'ha acordat que el nombre de motors i pneumàtics assignats per equip i pilot continuarà essent el mateix tot i la nova sessió.

Reaccions i dubtes

Encara s'esperen les reaccions de molts dels pilots i dels equips, però l'actual campió de món ja va mostrar-se en desacord ahir, després de l'anunci de la roda de premsa sobre aquest tema. En declaracions als mitjans, Fabio Quartararo es mostrava en desacord amb la decisió: "penso que és totalment estúpid" i afegia: "honestament no crec que sigui correcte fer això sense preguntar les opinions dels pilots primer. Almenys a mi no m'ho han preguntat".

A més dels dubtes que genera entre els pilots, encara hi ha molts fronts oberts a especificar per la configuració d'aquest format, com ara, l'emplaçament de MotoE, la Red Bull MotoGP Rookies Cup, o bé els horaris de les curses, i si finalment es produirà la superposició amb la F1.