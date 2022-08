El complex TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, a Navata (Alt Empordà) acollirà, entre el 20 i el 25 d’agost, l’estada de preparació de l’equip de futbol femení del Paris Saint-Germain Football Club. El conjunt parisenc, semifinalista de la Champions League i sotscampió de la lliga francesa la temporada passada, és un dels referents en l’àmbit europeu. Les franceses només van ser superades en les dues competicions per l’Olympique de Lyon, equip del seu país que precisament també es va preparar a TorreMirona abans de proclamar-se campió de la Champions, contra el FC Barcelona, i de la lliga.

El PSG, vencedor de la lliga francesa el 2021, realitzarà per primera vegada la pretemporada a les instal·lacions navatenques. Després del sotscampionat a la D1 i de quedar-se a un pas de disputar la final de la Champions League, aspirarà a lluitar per tots els títols. El conjunt és entrenat des de finals de juliol per Gérard Prêcheur i compta, a la plantilla, amb les ex del FC Barcelona Kheira Hamraoui i Lieke Martens, i amb 9 jugadors que venen de disputar l’Eurocopa de seleccions al Regne Unit: Sakina Karchaoui, Kadidiatou Diani, Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto i Sandy Baltimore (França), Ramona Bachmann (Suïssa), Amanda Iliestedt (Suècia), Lieke Martens (Països Baixos) i Celin Bizet Ildhusoy (Noruega). Durant l’estada a terres empordaneses el PSG disputarà un partit amistós contra el FC Levante las Planas, de primera divisió, el 23 d’agost (19.30 h) a l’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava, en un duel amb entrada gratuïta.

Les de París allarguen la llista d’equips de futbol francesos que els últims mesos s’han preparat a Navata. L’equip masculí del Toulouse FC, recent ascendit a la màxima categoria com a campió de la Ligue 2, hi va romandre entre el 26 de juny i el 2 de juliol mentre que el Montpellier HSC, establert a la màxima categoria, li va agafar el relleu entre el 10 i el 16 de juliol. Del 3 al 7 de gener d’aquest any va ser el torn de l’Olympique de Lyon, que quatre mesos més tard es proclamaria campió de la Champions League femenina per vuitè cop a la seva història (i en sis dels últims set anys) i de la lliga per quinzena vegada. Anteriorment, s’hi havia preparat l’Olympique de Marseille, el Girondins de Bordeaux i l’AJ Auxerre, entre altres. A TorreMirona, aquest estiu (del 25 al 30 de juliol) també hi ha entrenat el FC Andorra, recent ascendit a la Segona Divisió A espanyola.

Yassine Bouallala, gerent del TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, explica que “després de consolidar-nos com un punt de concentració per a equips masculins de futbol de França, estem contents de la projecció del futbol femení, que està en plena progressió equiparant-se també en les concentracions esportives. El futbol femení està clarament en auge i per nosaltres és un honor que aquest any dos dels quatre millors equips de la Champions League femenina hagin apostat per preparar-se a les nostres instal·lacions”.

Llarga llista d’equips professionals

L’Hotel Torremirona Relais, de quatre estrelles i obert tot l’any, està equipat amb instal·lacions esportives d’alt nivell, entre els quals un camp de gespa natural, i està especialitzat en allotjar equips professionals de futbol per fer estades d’entrenaments intensius, en tots els períodes de l’any. Històricament TorreMirona ha acollit clubs com el FC Barcelona, el Villarreal FC, el Girona FC, l’Olympique de Marseille, el Girondins de Bordeaux, el Qatar SC, l’Halmstads BK, el FC BATE Borísov, el Gimnàstic de Tarragona, l’ADO Den Haag, el SC Young Fellows Juventus i el FC Oetwil suís, l’AJ Auxerre, l’Amiens Sporting Club, l’Olympique de Lyon i el FC Twente femení, una selecció del Golf Pèrsic, el De Graafschap, dels Països Baixos, el Chongqing Dangdai Lifani i la selecció absoluta de Veneçuela. A més de clubs de futbol, en l’àmbit esportiu TorreMirona també ha acollit estades d’equips ciclistes i de rugbi.

Durant l’estada, els equips disposen d’un camp de futbol de mides oficials i de gespa natural, un menjador privat amb menús adaptats per cada equip, una sala de massatges, diverses sales de reunions, una piscina a l’aire lliure, un centre esportiu amb sala fitness, pàdel, pistes de tenis i piscina coberta, i l’spa Dubhé amb jacuzzi, sauna, bany de gel i dutxes bitèrmiques.