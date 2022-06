Una cinquantena de regatistes, repartits en 9 equips dels 7 clubs classificats, van participar aquest cap de setmana en el campionat de Catalunya d’Optimist per equips, organitzat pel Grup d’Esports Nàutics a la Badia de Roses, i que s’ha celebrat amb unes condicions de vent molt òptimes.

I el títol de campió de Catalunya se’l va emportar el CN El Masnou per davant dels dos equips del CN Cambrils, club que, en principi, era el favorit per emportar-se la victòria, primer, per arribar a Roses amb la major puntuació en el rànquing i, segon, perquè després de les regates disputades dissabte, tant el Cambrils 1 com el Cambrils 2, van guanyar-les totes per liderar la classificació provisional.

Diumenge, però, el CN El Masnou, va saber girar la truita, i després de les 53 regates disputades va guanyar el campionat en imposar-se a la final al CN Cambrils. A la final de consolació per decidir el tercer i quart lloc, en canvi, va ser els regatistes del CN Cambrils 2 els que es van imposar als navegants del CN El Masnou 2.

Gran paper de l’equip del GEN Roses

Per aquest campionat estaven classificats 10 equips, entre d’ells el GEN Roses que ho va fer en l’últim lloc. Finalment, però, van participar 9 en no presentar-se el CN Garraf.

I els joves regatistes locals, tot i portar navegant en Optimist només un any, van fer un gran paper “perquè els seus competidors en porten 3 o 4 anys, així, el nostre objectiu de millorar l’últim lloc de la classificació que, per rànquing teníem, l’hem aconseguit, per tant, estic molt content perquè hem jugat contra gent molt més bona que nosaltres”, va assenyalar l’entrenador d’Optimist del GEN Roses, Pol Gelpí.

Repte assolit

El GEN Roses ha organitzat els últim 12 anys múltiples campionat de Catalunya, d’Espanya, d’Europa i del Món, però mai ho havia fet amb un per equips. Un repte que el Grup d’Esports Nàutics va superar amb escreix. “Estem molt contents, perquè gràcies a la comissió de jurats de primera que ha vingut, a la pròpia plantilla del GEN, molt professional, i la col·laboració del Port de Roses, s’ha desenvolupat un campionat sense cap problema, i els que han sorgit s’han solucionat de la millor manera”, va assegurar el director esportiu del Grup d’Esports Nàutics de Roses, David Miralta.

Lliurament de premis

El president del GEN Roses i vicepresident de la Federació Catalana de Vela, Josep Mª Isern, i la regidora d’Esport de l’Ajuntament de Roses, Vero Medina, van ser els encarregats de lliurar els trofeus i les medalles a l’equip campió i al segon i tercer classificats. Medina, va destacar que “el valor més important que s’ha treballat enaquest campionat durant aquest cap de setmana ha estat el treball en equip, el ajudar-vos uns als altres”. En aquest sentit, Isern, va assenyalar que “aquest format per equips és important per la Federació perquè aporta uns valor diferents i que cal seguir potenciant en el futur perquè us ensenya a treballar en equip, junts, i perquè apreneu coses diferents que us poden servir a la vostra carrera esportiva”