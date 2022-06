L’Auditori dels Caputxins de Figueres acollirà el lliurament de l’onzena edició dels premis Amos de l’Àrea el dijous 30 de juny. Aquests guardons futbolístics estan impulsats pel Setmanari de l’Alt Empordà i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, i coorganitzats amb la col·laboració de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Figueres i la complicitat de la Federació Catalana de Futbol.

Fa justament uns mesos, la festa del futbol va celebrar la seva primera dècada amb moments i parlaments molt emotius. Així ho vam viure.

En aquesta onzena edició dels Amos de l'Àrea, Adrià Casanoves (CF Peralada) ha estat un dels màxims golejadors de la Tercera Divisió amb deu gols que han valgut punts importants per al seu equip, sobretot al primer tram de la temporada. Al FC l’Escala, Jam Baldeh ha sigut el màxim artiller de l’equip que ha aconseguit la millor classificació de la seva història a Primera Catalana. Pol Compte és un clàssic del futbol alt-empordanès i també d’aquests premis. El punta de l’Empuriabrava-Castelló és, probablement, el millor davanter de la Segona Catalana i no fallarà en la seva cita anual dels Amos de l’Àrea, després d’anotar tretze gols.

En futbol femení, Aroa Bravo (UE Figueres) torna a endur-se el guardó a la màxima golejadora unionista. Aquest any, les lesions l’han respectat més i ha estat capaç de marcar fins a 29 gols dels 58 que ha assolit el seu equip. A una categoria per sota, Alexandra Cortizo (CF Esplais) ha estat una de les màximes golejadores de Segona Catalana amb una mitjana d’1,3 gols per partit. Bàrbara H. Pietryka n’ha marcat 32 amb el CF Camallera de Futbol-7.

David Aroca (CF Peralada), Albert Quintanas (FC L’Escala) i Sergio Feria (Empuriabrava-Castelló) han estat els millors porters de les seves categories. Havent jugat almenys en la meitat dels partits d’aquesta temporada, tots tres han encaixat menys d’un gol per partit.