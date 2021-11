Els Premis Amos de l’Àrea han celebrat una dècada de vida amb l’entrega dels guardons de la novena i desena edició, dimecres passat, a l’Auditori dels Caputxins de Figueres. La festa del futbol de l’Alt Empordà va acollir guardonats, autoritats, acompanyants, directius i aficionats del futbol regional empordanès, una celebració que ha arribat a la seva desena edició després del parèntesi obligat a causa de la pandèmia. El canvi de format i escenari van sintonitzar amb el públic assistent, amb unes dues-centes butaques ocupades, en un acte marcat per les emocions, l’agraïment i el record per a totes i tots els representants del futbol de la comarca, posant en valor un futbol amb denominació d’origen i quilòmetre zero.

El tret de sortida a la cerimònia el va protagonitzar l’exjugador i entrenador de futbol Pere Gratacòs. La ponència del que un dia va entrenar la Unió Esportiva Figueres en aquella temporada màgica dels èxits a la Copa del Rei, va tractar sobre «la importància de l’equip, la figura del porter i la necessitat de buscar la felicitat en el dia a dia». Després, va ser el torn de les autoritats.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó; el diputat delegat de Servei d'Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef; el vicepresident del Consell Esportiu de l’Alt Empordà, Joan Cano; el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i delegat a la demarcació de Girona, Jordi Bonet, i el director del Setmanari de l’Alt Empordà, Santi Coll, van pujar a l’escenari per fer el lliurament dels guardons als premiats. L’acte va ser conduït per Gemma Alegrí.

Els primers a rebre els trofeus van ser els màxims golejadors i golejadores de la temporada 2019-2020, seguits dels porters i les porteres menys golejats. Seguidament, amb el mateix ordre, es van distingir els protagonistes de la temporada 2020-2021, acompanyats del reconeixement a l’àrbitre figuerenc Jan Cobos Pujol, a més dels premis a la trajectòria de dos noms propis del futbol altempordanès: Xènia Cardona i Joan Ureña, que sumen un total de set Premis Amos de l’Àrea. «És un orgull formar part d’aquests premis. És un premi per a totes les jugadores», va dir Cardona sobre l’escenari, en la mateixa línia d’agraïments que Ureña: «Vull agrair la tasca aconseguida amb aquests premis, de donar a conèixer el futbol de l’Empordà. No estaríem aquí si no fos pels nostres companys i pels clubs que han confiat en nosaltres». A més, la gala va mostrar el seu reconeixement a quatre entitats centenàries: el Club Esportiu Agullana (1920), Futbol Club Empòrium (1920), l’Agrupació Esportiva Roses (1921) i el Futbol Club Sant Pere Pescador (1921). Van recollir els premis els seus respectius presidents i, en el cas castelloní, l’alcalde Salvi Güell.

Deu anys amb ADN de l’Alt Empordà

Amb els trofeus entregats als protagonistes, el nombrós públic assistent i els premiats van escoltar els parlaments de les diferents autoritats presents a la sala, amb una primera intervenció de Carles Ayats explicant que «els Premis Amos de l’Àrea celebren 10 anys, dos dígits que han lluït grans estrelles als seus dorsals. El deu és també la xifra que valora l’excel·lència. Els Amos de l’Àrea van néixer fa deu anys amb l’ADN del Setmanari de l’Alt Empordà».

Seguidament, Joan Cano va manifestar que «és un dia gran per a nosaltres perquè podem tornar a celebrar els Premis Amos de l’Àrea», una alegria compartida amb Jordi Bonet, qui, a més, va voler recordar la figura de Josep Serra: «Tenim un especial record per a un empordanès que portàvem a la federació al cor, en Josep [Serra] de la Jonquera». A més, Jordi Masquef va posar el focus en el treball en equip: «El futbol es juga en equip, és associatiu, però ens agrada distingir els futbolistes i les futbolistes que han aconseguit els millors números del futbol de l’Empordà. Però alhora cal fer un al·legat pel joc en equip». Per últim, l’alcaldessa Agnès Lladó va cloure l’acte felicitant els premiats: «Avui els grans protagonistes sou tots els guardonats. Moltíssimes gràcies al Setmanari de l’Alt Empordà per l’esforç d’organitzar aquest esdeveniment». Un esdeveniment que marca el punt final als primers deu anys de vida, amb l’onzena edició dels Premis Amos de l’Àrea en marxa.

Pere Gratacós: «Sense els vostres companys, avui no seríeu aquí»

La ponència inaugural del desè aniversari dels Premis Amos de l’Àrea va anar a càrrec de Pere Gratacós. L’exjugador, entrenador i professor va començar amb un record a Carlos López, guanyador dels Premis Amos de l’Àrea del 2011 i 2018, mort recentment en un accident de trànsit. Seguidament, va felicitar els premiats posant especial atenció en el treball en equip, ja que «sense els vostres companys avui no seríeu aquí recollint aquest premi. La feina d’equip és molt important per aconseguir les fites individuals».

A més, Gratacós ha parlat sobre la figura del porter i la portera, la seva solitud, i el seu caràcter fonamental en el futbol: «És l’única posició indispensable per poder jugar a futbol». Sobre el que resulta indispensable, també va referir-se a la figura dels educadors i entrenadors de futbol per tal d’ensenyar «els valors adients als nens i nenes que pugen», ja que, si ho aconsegueixen, poden arribar més fàcilment a l’objectiu ideal: «El més important és poder ser feliç jugant a futbol».