Aquest matí Roses ha acollit la sortida de la travessia Punta a Punta, un esdeveniment no competitiu de navegació per etapes, organitzat per BMW Motorrad, que enguany arriba a la seva novena edició. 750 motoristes participen en el recorregut, que unirà el Mediterrani amb el Cantàbric.

Cada edició compta amb una ruta completament nova i, en aquesta ocasió, el recorregut uneix el Mediterrani amb el Cantàbric des de Roses fins a Sant Sebastià entre avui, 26 de maig, i el proper dissabte, a través de tres etapes: Roses- Lleida, Lleida-Pamplona i Pamplona-Donosti. 750 participants han sortit avui des de Roses per gaudir de la seva afició a les dues rodes. Com a acte simbòlic, han agafat aigua d’una platja de Roses per deixar-la al mar Cantàbric a la seva arribada a Sant Sebastià, dissabte a la nit, simbolitzant així el lligam entre els dos extrems dels Pirineus. La sortida ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué, i de la regidora de Turisme, Montse Mindan Cortada.