Més Piscina de Roses és més salut! Sota aquest lema, la Piscina Municipal de Roses posa en marxa, entre abril i juny de 2022, aquesta nova campanya de promoció amb la intenció que la ciutadania prengui consciència dels beneficis que té sobre la salut una activitat física regular i supervisada.

Per facilitar aquesta pràctica esportiva, la Piscina ofereix una sèrie d’avantatges per a totes les persones que s’abonin a l’equipament en aquest període: un 50% de descompte en la matrícula, l’obsequi de dues entrades per als cinemes de Roses per a cada nova persona abonada i el servei d’assessorament esportiu gratuït per assegurar una activitat segura i adaptada a les necessitats de cadascú.

"A través d'aquesta campanya - indica la regidora d’Esports i presidenta de la Piscina Municipal, Verònica Medina - volem posar a l'abast de tothom la possibilitat de beneficiar-se de totes les activitats esportives que fem a la PMR, ja que aporten salut tant a nivell físic com també a nivell emocional. Hem de pensar que l'exercici practicat amb alegria, dins d'un ambient agradable i amb entusiasme, és el millor regal que ens podem fer a nosaltres mateixos".

L’equipament continua així apostant pel foment de l’esport amb unes instal·lacions modernes i cuidades, que compten amb tot l’equipament necessari per a la pràctica d’un gran nombre de disciplines, que van des de la natació per a tots els nivells i edats, fins a les classes de zumba, aerodansa, aeroestep, TRX, spinning, aiguagim, tonificació, pilates... o les nombroses possiblitats que ofereixen la sala de fitness i el Gym BOX.