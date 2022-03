L’Adepaf no ha pogut sumar més que dues derrotes aquest cap de setmana de Carnaval, marcat per la recuperació de partits pendents, sense jornada regular. I és que els figuerencs no han pogut superar el Malgrat (66-79), ni tampoc el Cabrera amb un contundent marcador (85-46), dos duels disputats el dia 26 i 27 de febrer de forma consecutiva. Amb un balanç de tres victòries i catorze derrotes, l’equip es troba en la novena posició, sense cap partit per recuperar, i sense poder revertir la crisi de resultats que pesa com una llosa sobre el conjunt figuerenc.

Aquest cap de setmana, l’Adepaf visita el Vic, dissabte (16 h), per intentar posar remei i fer un gir de timó a la dinàmica negativa de l’equip, confiant en algun canvi que pugui ajudar a solucionar la situació que no treu el conjunt altempordanès de la zona baixa de la taula. Alegries del mixt Tot i no haver-hi jornada regular de lliga, el Bàsquet Nord ha pogut celebrar un parell d’alegries aquest cap de setmana de Carnaval. D’una banda, el sènior mixt ha participat en la segona jornada de Lliga de Bàsquet a Salt, organitzat pels Consells Esportius de Girona amb victòries de l’Adepaf Blau contra el Garrotxa Vermell (36-20), i l’Adepaf Blanc contra el Banyoles (25-18).