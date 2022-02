Aprilia Racing Team ha presentat la seva 'nova màquina' aquest dijous 10 de febrer, abans de l'inici de la segona part de la pretemporada del Mundial de MotoGP al circuit de Mandalika (Indonèsia), com si fos una òpera. L'equip ha donat a conèixer la RS-GP del 2022 en un teatre, amb orquestra, música, llums, una cortina vermella i amb els seus dos pilots per a la temporada 2022, Aleix Espargaró i el rosinc i palauenc Maverick Viñales. Per a aquest any, l'equip s'ha centrat en la innovació i els aspectes tecnològics.

En la nova RS-GP, (sense canvis aparents a simple vista, al xassís, etc) amb els colors habituals de la marca, vermell i negre, hi ha un motor amb diversos aspectes nous (un dels talons d'Aquil·les d'Aprilia), una aerodinàmica millorada, i, sobretot, millores a nivell tecnològic, tal com ha explicat el director tècnic de l'equip, Romano Albesiano: “Per a la RS-GP 2022 ens hem centrat en les principals àrees de rendiment, és a dir, el motor té una gran quantitat d'aspectes nous, l'aerodinàmica està en evolució contínua, mentre que el programari i la part del xassís s'han renovat amb l'objectiu de millorar aspectes clau com la frenada, l'acceleració i l'estratègia de sortida”. "Estic convençut que tenim una mà de cartes de cara al campionat del 2022", ha sentenciat.

Per part seva, el CEO d'Aprilia, Massimo Rivola, ha comentat que, "segons la seva opinió, la RS-GP del 2022 serà la moto més bonica de la graella". "Espero també que sigui la més ràpida. Crec sincerament que hem fet una feina increïble, convençuts del camí que hem pres", hi ha afegit.

Així mateix, Aleix Espargaró, que va aconseguir la temporada passada el primer podi de la història de la marca a la categoria reina, continuarà sent el pilot habitual de les files de l'equip italià: "No puc esperar per tornar de nou, amb la meva família i el meu equip. M'agrada evolucionar, m'agrada la moto d'avui, és impressionant, quan tens aquesta tecnologia, m'agrada poder formar part d'aquest desenvolupament". Per part seva, Maverick Viñales, després de desembarcar durant el Mundial de MotoGP 2021 procedent de Yamaha a Aprilia, busca complir objectius: "Estic preparat per empènyer i per complir els objectius de l'equip i dels fans". "Només puc dir 'full gas'", va sentenciar el pilot.