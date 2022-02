Punt final a la vint-i-unena edició de La Mostra Muntanya i Aventura organitzada pel Centre Excursionista Empordanès. Amb les activitats d’aquesta setmana passada, fins al dissabte 5 de febrer, el certamen figuerenc ha celebrat la seva última sessió d’enguany fins a l’any que ve amb una valoració general «molt positiva» per part de l’organització. A més, es consolida definitivament el canvi de data que va proposar el Centre Excursionista Empordanès, passant el certament a principis d’any i programant-lo fora dels dies que hi ha el festival de Torelló. «Un èxit», segons el centre, que dona més repercussió i abast al certamen.

«Fa dos anys que canviem les dates de La Mostra. Fa un any en vam fer una al novembre i l’altra al gener. Va ser molt intens i aquest any hem tingut la sensació que la transició de dates s’ha consolidat, que allunyar els dies respecte al festival de Torelló ens ajuda a tenir més repercussió. Acabem una transició molt positiva i aquesta Mostra ha anat molt bé», explica Jaume Delclòs, president del Centre Excursionista Empordanès, i membre de l’organització del certamen.

Els convidats d’enguany, Sergi Unanue i Cecilia Buil, han marcat el cartell de les gairebé dues setmanes de festival, amb un gran èxit de recepció per part del públic, amb més d’un centenar de persones per sessió, a més de les quatre-centes de la xerrada dels instituts. «Ha vingut gent i el programa ha agradat molt. Tenim la sort que la proposta és variada, interessa a la gent i les activitats de proximitat han agradat molt, com per exemple la presentació de les imatges de la inauguració del refugi de la Bassegoda», afegeix Delclòs desgranant una mica més el fil del programa.

Al rocòdrom Top Climb de Figueres es va poder celebrar la presentació del còmic Paranoias Verticales de la mà del seu autor, Xavier Mountain. Poc després es va poder assistir, a La Cate, a la xerrada de l’escaladora Cecilia Buil, explicant les seves peripècies en l’escalada en gel. Les últimes sessions audiovisuals de dissabte van marcar el final de la vint-i-unena edició de La Mostra Muntanya i Aventura, on es van oferir, per primera vegada, l’assistència als joves del centre, el Cau i l’associació Casa Meva, per aproximar el certamen al públic més jove de la comarca.

«Hem pogut aconseguir petites satisfaccions», així resumeix el president del Centre Excursionista Empordanès la bona rebuda i l’èxit d’una Mostra que ja ha començat el compte enrere per a la pròxima edició.