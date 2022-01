El Centre Excursionista Empordanès ha presentat el programa de la vint-i-unena edició de La Mostra Muntanya i Aventura a la seu provisional del Casino Menestral de Figueres. Com és tradicional, el president de l’entitat, Jaume Delclòs, juntament amb Albert Baguer i Xavier Clotas, de la comissió organitzadora, han presentat el cartell i programa d’un dels certàmens més reconeguts de l’excursionisme i alpinisme de Catalunya. Entre el 27 de gener i el 5 de febrer, la Mostra es trobarà deslocalitzada en quatre punts de la ciutat de Figueres: La Cate, el Cercle Esport, el rocòdrom Top Climb i el Teatre Municipal El Jardí.

«Ens fa força il·lusió poder presentar una nova edició de La Mostra. Des de fa uns quants anys, és un èxit poder celebrar aquesta classe d’iniciatives en espais tancats, i per part nostra ja és un èxit», ha explicat Delclòs sobre l’organització d’un certamen encara marcat per la pandèmia i els protocols sanitaris. Desgranant el programa, el president del Centre Excurisonista Empordanès ha confirmat les conferències del periodista Sergi Unanue i l’alpinista Cecilia Buil el divendres 28 de gener i el divendres 4 de febrer respectivament. El primer convidat serà el responsable de la sessió d’instituts, un altre dels pilars fonamentals de La Mostra que es manté enguany. «També hem apostat per Unanue per als instituts, perquè vegin com és fer un projecte i anar a poc a poc. És una manera que els hi entri el cuc, avançant de mica en mica, i veure que es poden fer les coses», ha explicat Xavier Clotas.

Juntament amb els dos caps de cartell de la Mostra d’enguany, com també és tradicional, la cita donarà el tret de sortida amb la sessió de cinema Diòptria, que es projectarà a La Cate el pròxim dijous 27 de gener amb el documental Panteras. Dirigit per Andoni Canela, recull l’aventura de quatre anys on el director i el seu fill recorren el món buscant els grans felins que encara habiten a la terra en llibertat.

«Mantenim les tres sessions audiovisuals, totes a La Cate. Les pel·lícules estaran en versió original i subtitulades en català. Recuperem directors reconeguts que han passat unes quantes vegades per la Mostra. Comptem des de la sessió Diòptria, fins a un stop-motion amb plastilina, curtmetratges o el Salto, de Pavlo Barabas, per exemple, que narra el descens per la cascada més alta del món», ha explicat Baguer sobre la proposta audiovisual d’enguany.

A més, la Mostra comptarà amb la presentació del còmic Paranoias Verticales, una conferència a càrrec de l'Associació Roca Nua, l'estrena d'imatges històriques de la inauguració del Refugi de Bassegoda-Can Galan de l'any 1976 i, de forma permanent durant la mostra, l'exposició Montphoto, al Hall de La Cate, amb el concurs de fotografia per Instagram amb el hashtag #lamostracee2022.