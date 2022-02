La Mostra Muntanya i Aventura del Centre Excursionista Empordanès no decep, i menys encara en la seva vint-i-unena edició que se celebra entre el 27 de gener i el 5 de febrer de 2022. Dijous passat es va donar el tret de sortida a La Cate amb la sessió Diòptria. Enguany, el certamen ha obert amb el fil Panteras d’Andoni Canela, en una projecció que va comptar amb la participació i col·loqui posterior del seu protagonista, i fill del director, Unai.

L’endemà, al matí per als instituts de Figueres i a la tarda pel públic general, el periodista i aventurer Sergi Unanue va explicar les seves peripècies, especialment sobre l’aventura de creuar l’Himàlaia sense ajuda externa, juntament amb Dani Benedicto. Gairebé mig miler d’estudiants al matí i més de dues-centes persones al vespre van poder gaudir dels capítols més destacats de les aventures d’Unanue, posant especial atenció en la idea que «qualsevol cosa és possible, per irreal que sembli en el moment de proposar-ho o plantejar-ho». Anteriorment, al Cercle Esport figuerenc, es va celebrar la presentació de l’Associació Roca Nua, també amb un èxit de participació.

Dissabte passat, novament a La Cate, es van projectar els films El gran hito, Salto i Fluvius.

Una setmana de muntanya

Aquest dijous 3 de febrer s’estrenen les imatges històriques de la inauguració del Refugi de Bassegoda-Can Galan al Cercle Esport (20 h).

L’endemà, al rocòdrom Top Climb Figueres, es presenta el còmic Paranoias Verticales de la mà de l’autor, Xavier Mountain (19 h). Tot seguit, a La Cate, Cecilia Buil serà la convidada per explicar les seves vivències a la muntanya com a segon nom propi d’aquesta vint-i-unena edició (21 h).

Finalment, el dissabte 5 de febrer, a La Cate, es presenten els documentals del concurs Monphoto Multimedia Story Telling, a més de la projecció d'Everest the hard way, del director Pavol Barabas, que repeteix en aquesta edició de La Mostra.