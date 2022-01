El director general de Rieju és Jordi Riera Tarrés (Figueres, 1970). El màxim responsable de la firma figuerenca valora la participació al Dakar 2022 i la situació de l’empresa, que manté el seu pronunciat caràcter familiar. El figuerenc continua dirigint l’èxit de la firma figuerenca en aquest 2022 que comença amb l’èxit dels pilots de la marca al Dakar. Amb la mobilitat elèctrica com a repte constant del present i el futur de l’empresa, Rieju continua resilient en un entorn canviant que depèn de la falta de components arran de la pandèmia.

Quina valoració en fa de la participació de Rieju al Dakar 2022?

Molt positiva. És el segon any consecutiu que hi participem de les últimes edicions, tot i que ja hi vam anar anteriorment. Tots els pilots han acabat, i és el més important per a nosaltres.

Precisament, acaben una de les proves més exigents del món. És fonamental, des del punt de vista empresarial, aquesta informació.

Sí, bàsicament anem a viure aquesta experiència i el que hi ha allà. El millor objectiu que teníem és el que s’ha complert, que és que les nostres motos han travessat la línia de meta.

En quin punt es troba Rieju actualment?

Venim d’un moment on vam tenir l’aturada en sec per la pandèmia i el confinament. Va ser una situació amb moltes incògnites. Afortunadament, en general, ha arrencat molt positivament per al mercat de les dues rodes i, per tant, ens ha portat per aquesta situació. Ara afrontem un altre gran repte: com construir motos en un moment on la demanda de components i la falta d’aquests a escala mundial és important. Això, fa trontollar tot el sistema. Estem en aquesta batalla ara mateix.

Ho estan notant a Rieju, també, aquesta falta de components?

Molt. És un problema diari, ho intentem solucionar amb molt esforç, fent molts canvis cada dia, organitzant diferents produccions. Afortunadament, tenim més d’un model en marxa i el dia que ens falta els components, organitzem la producció per fer-ne un altre. És una incògnita el que acabem rebent per a la producció cada dia.

Més enllà d’aquest problema generalitzat, podem afirmar que Rieju ha superat la part més complicada de la pandèmia?

Sí, sens dubte. Més enllà d’això, l’arrancada va començar de forma molt positiva per a nosaltres. Hi ha una molt bona demanda, i encara seria millor si tinguéssim tots els components que hauríem de tenir. Però la situació és la que és.

Sobre la nau de Vilamalla i l’incendi, com ha quedat la situació?

Nosaltres ens hem traslladat a unes altres instal·lacions a Vilamalla i estem treballant amb total normalitat.

És clara l’aposta de Rieju per la mobilitat elèctrica. Per què?

És evident que en la mobilitat urbana amb la qual nosaltres treballem hem d’estar preparats per un futur on un percentatge important de la producció sigui elèctric. Amb aquest objectiu hem anat treballant en nous models, vam presentar fa anys la primera moto elèctrica fabricada en territori nacional, ara fa uns anys també la Nuuk que s’està fent servir com a vehicle per a repartidors i correus, i anirem presentant nous vehicles amb el pas dels anys fins que arribi aquesta transició ecològica.

Per tant, l’empresa continua adaptant-se a aquesta realitat constantment?

Sí, definitivament. La nostra, i totes les que vulguin sobreviure.

En aquest sentit, per aquest 2022, quin és el gran repte que es pot marcar una empresa com Rieju?

Aquest any presentem nous models. Esperem que tinguin l’èxit que han tingut els últims, i volem seguir amb la mateixa línia. No hi ha un repte específic, sinó reptes de continuïtat de l’empresa.

A més, uns reptes, que no sé si són més complicats d’assolir amb una empresa com la seva, de caràcter familiar.

Sí, evidentment. Aconseguir afrontar totes les inversions que són necessàries en un moment de transició com aquest des del punt de vista d’una empresa familiar sempre és més complicat. No només respecte a les inversions econòmiques, que també, sinó l’esforç que suposa a les persones fer front a tantes novetats. Però bé, és un moment de canvi, on cal fer esforços.

En el full de ruta, hi hauria una expansió encara més gran de l’empresa en l’àmbit europeu?

No, ja estem presents en tot el territori europeu. Amb la compra del model d’enduro GasGas hem fet una ampliació, no només a Europa, sinó a escala mundial i en aquests moments treballem en aquesta línia. Que la resta de productes de la nostra gamma, no només d’enduro, arribin a aquests nous clients que vam fer en el seu moment. Expansió a través de filials o punts de fabricació fora del territori nacional, no ho contemplem ara mateix.