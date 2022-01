L’Alt Empordà ha tornat a comptar amb representació al Ral·li Dakar, la prova més exigent del món celebrada entre el 2 i el 14 de gener a les dunes de l’Aràbia Saudita. La marca figuerenca Rieju ha tornat a prendre part de la referència de les proves de resistència de motor en categoria Elite, on els seus quatre pilots, Dani Nosiglia, Joan Pedrero, Pato Cabrera i Marc Calmet han aconseguit completar el recorregut de les dotze etapes en bucle des de i fins a Jeddah. Una prova que representa la projecció internacional de la marca, a més de la recopilació de dades i informació valuosa pel fabricant, ja que representa posar a prova les seves motocicletes en condicions extremes.

Abans de començar el Dakar 2022, el mànager de l’equip Rieju, Miquel García va destacar que «fora de la classificació, per mi l’objectiu en una prova com el Dakar és que els quatre pilots passin la línia de meta i gaudeixin d’aquesta experiència». Així doncs, divendres passat, els quatre pilots de la firma figuerenca van travessar la meta, completant la prova de resistència i assegurant, almenys, el primer objectiu que es va marcar l’equip abans de començar. Per la seva banda, també abans d’encarar el repte, Álex López, director comercial de la marca, va assegurar que «el pas de Rieju pel Dakar ens serveix com a experiència per determinar quines són les exigències per les quals passa una moto en una prova de tal duresa. Per part nostra, la intenció és treballar en un motor de quatre temps i crear una gamma de producte completa d’enduro i off-road. Aplicarem l’experiència als projectes que tenim a diferents cilindrades, i també a les motos de dos temps».

Dani Nosiglia, el millor

El bolivià Daniel Nosiglia ha estat el més ràpid dels quatre pilots de Rieju. Amb una dissetena posició a la general, va completar el Dakar 2022 en quaranta-una hores, dos minuts i quaranta-sis segons; amb una diferència de dues hores, quinze minuts i setze segons respecte a la victòria de Sam Sunderland de GasGas.

Poc després del pas per meta del pilot bolivià, va ser el torn del veterà Joan Pedrero, que va acabar la prova en la vintena posició amb un temps de quaranta-una hores, vint-i-vuit minuts i tretze segons. El de Canet de Mar va anar escalant posicions en la segona setmana de competició, acabant la segona part del Dakar en el top25 en cada etapa. Tot i aquesta regularitat, el català no va tenir opcions de millorar les seves dues participacions anteriors al Dakar, on acumula, també, una quinzena posició el 2021 i un setzè lloc el 2020. A més, Pedrero va ser el tercer pilot espanyol més ràpid de la prova d’enguany.

Tanmateix, el xilè Patricio Cabrera ha acabat en la posició trenta-vuit, amb gairebé vuit hores de diferència respecte al campió.

Per la seva banda, Marc Calmet va completar la seva participació al Dakar com a tercer millor pilot de la firma en la posició cinquanta-dos. Tot i les onze hores i escaig de diferència amb Sunderland, el pilot català va poder remuntar unes deu posicions en la general per completar el ral·li lluny de la trenta-sisena posició de l’any passat en el seu debut. Tot i això, ha estat el cinquè pilot espanyol més ràpid.

La catorzena edició de Pedrero

Joan Pedrero ha sumat la seva catorzena participació al Dakar. En aquest 2022, el pilot de Canet de Mar suma més de 700.000 quilòmetres sobre el desert, i tota una trajectòria professional contrastada entre les dunes amb molts anys d’experiència a sobre.

Enguany, ha completat la prova en la vintena posició, com a tercer millor pilot espanyol, amb un temps de (41 h 28’ 13’’), dues hores llargues més que el líder. A més, Pedrero ha acabat a poc més de dues hores de la seva màxima posició aconseguida en la prova, dues cinquenes posicions l’any 2011 i 2013.

«Doncs 20. Volia molt més, però és així», ha valorat el pilot català a través de les xarxes socials. I és que, després de la progressió sobre el terreny, especialment en les etapes de la segona setmana, amb remuntada de posicions inclosa, el pilot esperava millorar la quinzena posició de l’any passat, sense èxit.

Quatre dècades en competició d’alt nivell sobre dues rodes

Rieju suma gairebé quatre dècades de tradició competitiva. Des del 1978, la firma figuerenca ha estat present en les competicions de motor, des del Campionat d’Espanya d’Enduro a la dècada dels setanta, fins a la participació en el Dakar 2022. De fet, anys després de la seva participació, tot just aquest 2021 passat, Rieju va tornar a la prova més coneguda del món per a poder aconseguir informació valuosa de les seves motos en condicions extremes, les que exigeixen les dunes del desert de l’Aràbia Saudita.

La primera participació de Rieju al Dakar es remunta fins a l’any 2009, on la firma va començar a competir amb els models Marathon 250 i 450. Els dos anys següents també van tenir protagonisme el segon model, destacant, també, els èxits aconseguits pel pilot Filippo Ciotti, que va aconseguir la victòria en categoria de motos de sèrie.

Així, la relació de Rieju i el món de la competició continua més viu que mai després de la participació en aquest Dakar 2022, on els quatre pilots de la marca altempordanesa han completat satisfactòriament l’aventura per la sorra àrab, amb resultats positius des del punt de vista competitiu, esportiu i empresarial.